Českou fotbalovou reprezentaci před Ligou národů opustil zraněný Petrášek

Praha - Od české fotbalové reprezentace se před čtvrtečním vstupem do třetího ročníku Ligy národů ze zdravotních důvodů odpojil obránce Tomáš Petrášek. Třicetiletý stoper polské Čenstochové se zranil na pondělním úvodním tréninku národního týmu na Strahově. Novináře o tom informoval tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Po vypadnutí Petráška má trenér Jaroslav Šilhavý na čtyři červnové zápasy Ligy národů aktuálně k dispozici 20 hráčů do pole a tři brankáře. Zatím není jasné, zda stopera Čenstochové v nominaci někdo nahradí.

Petrášek se zařadil na již tak početnou marodku českého týmu. Šilhavému kvůli zranění chybí více než 10 hráčů obvyklého kádru včetně nejlepšího útočníka Patrika Schicka či záložníka Antonína Baráka.

Český tým si ve třetím ročníku Ligy národů poprvé zahraje elitní skupinu A a v červnu se představí nezvykle ve čtyřech zápasech. Na úvod ve čtvrtek přivítá Švýcarsko a o tři dny později rovněž v pražském Edenu bude hostit Španělsko. Za další čtyři dny nastoupí v Portugalsku a 12. června se představí v odvetě ve Španělsku.

Reprezentanti se druhým dnem chystají na čtvrteční vstup do skupiny proti Švýcarsku, pro které bude Liga národů přípravou na mistrovství světa v Kataru, kam český tým nepostoupil. Šilhavého svěřenci dnes absolvovali poměrně dlouhou taktickou poradu.

"Taková klasická příprava jako na každý zápas. Video, detaily o soupeři, ofenziva, defenziva. A nějaký náš plán, který samozřejmě říkat nebudu," řekl v on-line rozhovoru ofenzivní univerzál Václav Černý. "Víme, že Švýcaři mají neskutečnou kvalitu, mají dobrý tým. A my budeme zbytek pilovat na tréninku," dodal hráč nizozemského Twente Enschede.

Jeho spoluhráč z klubu a reprezentace záložník Michal Sadílek dnes slaví 23. narozeniny. "Už jsem mu zpíval a už jsem rozjel i skupinu Twente (na WhatsAppu). Většinou to dělá (útočník) Ricky (van Wolfswinkel), že posílá staré fotky kluků a přeje k narozeninám. Dnes jsem se o to postaral já, protože je to Míša," uvedl Černý s úsměvem. "Tady v reprezentaci zatím proběhly jen gratulace. Určitě se postaráme o to, že od nás Míša něco dostane. A ještě bude muset mít proslov," dodal Černý.