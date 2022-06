Českou fotbalovou reprezentaci doplnil navrátilec Kúdela

Praha - Českou fotbalovou reprezentaci před nedělním druhým zápasem Ligy národů se Španělskem doplnil kvůli zdravotním potížím několika hráčů obránce Ondřej Kúdela, který naposledy nastoupil za národní celek vloni v březnu. Problémy mají stopeři Václav Jemelka s Ladislavem Krejčím mladším, v týmu ale zůstávají.

Kúdela za reprezentaci nehrál od doby, kdy vloni dostal trest na 10 soutěžních zápasů za údajnou rasistickou urážku protihráče v utkání Evropské ligy v Glasgow proti Rangers. V létě kvůli tomu přišel o Euro. Pětatřicetiletý slávistický obránce pak na začátku sezony vypadl z nominace kvůli zranění, v jarní části ligového ročníku se ale vrátil na trávníky.

"Pro Ondru jsme se rozhodli kvůli jeho výkonnosti. Je to zkušený hráč, který dlouho prokazuje svou kvalitu. V závěru sezony se vrátil na hřišti, podával dobré výkony. Když budeme hrát na tři stopery, je schopen plnit roli lídra, který obranu z té střední pozice řídí třeba jako Kuba Brabec," řekl v on-line rozhovoru s novináři asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Krejčí nastoupil ve čtvrtek při domácí výhře 2:1 nad Švýcarskem v úvodním utkání skupiny A2 Ligy národů. Zápas sice dokončil, ale měl potíže. Jemelka se potýká s virózou a nebyl v nominaci na utkání. Oba hráči navzdory problémům zůstávají s týmem, který v červnu nastoupí ještě ke třem utkáním. V neděli přivítá Španělsko, příští čtvrtek se představí v Portugalsku a o tři dny později ve Španělsku.

"Oba kluci se potýkají s určitým handicapem, který nechceme úplně upřesňovat. Věříme, že během tohohle srazu ještě budou k dispozici. Ale nejsme schopni odhadnout kdy a jak. Proto jsme povolali Ondru," uvedl Chytrý.

Už na začátku týdne opustil tým další střední obránce Tomáš Petrášek a kvůli zranění scházejí i jiní stopeři. Hlavní trenér Jaroslav Šilhavý postrádá 13 až 15 hráčů včetně nejlepšího útočníka Patrika Schicka.

"Zdravotní problémy těch stoperů jsou samozřejmě komplikace. Snižuje nám to možnosti variability. Láďa Krejčí nám přinesl velkou přednost, kterou jsme neměli - kvalitní rozehrávku levou nohou. To samé Vašek Jemelka. Když nebudou k dispozici, bude nás to limitovat při zakládání útoku," řekl Chytrý.

Český tým před obědem absolvoval tradiční pozápasový trénink. Mužstvo bylo rozdělené na dvě skupiny podle toho, kteří hráči ve čtvrtek nastoupili a kteří ne. Reprezentanty čeká také videorozbor hry Španělska, které na úvod skupiny remizovalo s Portugalskem 1:1.