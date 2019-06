Československý Superpohár bude kvůli bezpečnosti hostit Trnava

Trnava - Československý fotbalový Superpohár bude nakonec hostit Trnava, která 6. července přivítá pražskou Slavii. Zápas mezi vítězem českého a slovenského poháru byl z bezpečnostních důvodů přesunut z Dunajské Stredy. Trnavský klub o tom informoval na svém webu.

Původně se měl Superpohár hrát na české půdě, později byla vybrána jako dějiště zápasu Dunajská Streda. Policie se však obávala, aby nebyla narušena bezpečnost.

"Jsme velmi šťastní, že se nám podařilo dostat zápas do Trnavy. Bylo to nelehké jednání se všemi stranami. Nemalou roli sehrála i státní policie. Věřím, že to bude velká reklama na fotbal," uvedl generální manažer trnavského klubu Marián Černý.

Pražanům se nelíbí, že s nimi nikdo změnu dějiště Superpoháru neřešil. "Neuvěřitelně nás překvapují průběžná vyjádření o tom, kde bude či nebude finále Československého poháru. S klubem tato vyjádření nejsou konzultována. Těšíme se na zápas, ale čekal bych, že se slovenská strana z loňské ostudy poučí," uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Také vloni provázely Superpohár obavy o bezpečnost, kvůli nimž byl nakonec zápas zrušen. V Bratislavě měl domácí Slovan 29. června přivítat Slavii. Policisté se obávali, že by nedokázali vzhledem ke konci školního roku a blízkému festivalu zajistit bezpečnost.

Tradici společných československých fotbalových soutěží, které se v roce 1993 rozdělily po rozpadu federace, byla obnovena před dvěma lety. Tehdy v souboji vítězů českého a slovenského poháru zvítězil Zlín nad Slovanem Bratislava.

Slavia v domácím poháru po finálové výhře 2:0 nad Baníkem Ostrava obhájila prvenství. Navíc získala ligový titul a po 77 letech vybojovala double. Trnava, která v lize hrála o udržení, porazila v závěrečném pohárovém souboji Žilinu na penalty 4:1 po remíze 3:3 v základní hrací době.