Praha - Československý festival, který se uskuteční 8. a 9. září na pražském Staroměstském náměstí, bude oslavou 100. výročí založení Československa. Akce nabídne kulturní program, setkání s československými legionáři či bývalými sportovci nebo ukázky tradičních řemesel z obou zemí. V Betlémské kapli a Karolinu pak budou moci lidé ochutnávat národní speciality či zhlédnout výstavy. Na tiskové konferenci to řekl ředitel festivalu Jiří Král.

Pořadatelé chtějí zejména představit tradice, kulturu, řemesla, gastronomii i další oblasti života v obou zemích programem, který má potenciál zaujmout všechny věkové kategorie a kromě Čechů a Slováků i cizince.

"Domnívám se, že bychom měli ctít tradice, především národní. Jsou základem každé společnosti. Dnes na to trochu zapomínáme. To je důvod, proč jsme se pustili do organizování Československého festivalu, první největší veřejné oslavy výročí 100 let Československa v Praze pro veřejnost," řekl Král.

Hudební program nabídne pestrou žánrovou směs. Zahrají například Kamil Střihavka a Leaders, Vladimír Mišík & Etc., ze slovenských interpretů pak folklórní soubor Limbora nebo Fats Jazz Band. Chybět nebudou ani taneční vystoupení nebo módní přehlídky.

Na Staroměstském náměstí budou i stánky, které budou prezentovat regionální produkty a tradiční řemesla. "Lidé uvidí při práci například kováře, tkalce, rytce, výrobce keramiky, panenek ze šustí, dřevěných nástrojů, plstěných klobouků, brašnáře či dráteníka," uvedl Král.

Návštěvníky z pódia pozdraví osobnosti ze vzdálené i nedávné historie. "Vystoupí členové Československé obce legionářské, sokolové. K nim se připojí vyznamenaní hasiči, vojáci, policisté, vojenští veteráni, ale také veřejně známí a úspěšní lidé z oblasti sportu, vědy a kultury," poznamenal Král.

Mezi potvrzenými hosty jsou například bývalí úspěšní sportovci Kateřina Neumannová, Antonín Panenka nebo Jozef Golonka. "Rádi bychom tam viděli i válečné veterány, tam je však problém s věkem. Snažíme se ale, aby vystoupil člověk, který se narodil v roce 1918," doplnil ředitel akce.

V Betlémské kapli se bude konat prezentace Slovenska. "Bude tam gastroochutnávka, slovenské halušky, Skalický trdelník a další pokrmy. Proběhne také výstava fotografií Bratislavy, představí se vinaři a minipivovary. Chybět nesmí ani řemesla," přiblížila Klára Badinková ze zahraničního zastoupení cestovního ruchu Slovenské republiky. Prezentace Česka se uskuteční v Karolinu Univerzity Karlovy.

Pořadatelé festivalu spolupracují se Svazem měst a obcí České republiky. I proto se festival koná už na začátku září. "Toto sdružení má výroční zasedání 7. září na Pražském hradě, kdy se loučí starostové na konci volebního období. Termín vychází z toho, že jsme byli požádání, abychom na to programem navázali," vysvětlil Král.