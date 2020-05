Československo osvobozovali i Ukrajinci, připomněl velvyslanec

Praha - Podle ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise by se nemělo zapomínat na to, že na konci druhé světové války při osvobozování Československa bojovali také Ukrajinci. Perebyjnis to dnes řekl ČTK poté, co položil věnce u pomníku vojákům Rudé armády na pražských Olšanských hřbitovech. Květiny velvyslanec položil i u hrobu Ukrajince Ivana Hončarenka, gardového poručíka a velitele tanku, který zahynul v Praze na Klárově 9. května 1945.

Velvyslanec připomněl, že osvobozování Československa v roce 1945 se účastnili vojáci 1., 2. a 4. ukrajinských frontů, u pěchotních jednotek a útvarů těchto frontů bylo vojáků původem z Ukrajiny šedesát až osmdesát procent. "Existuje takový stereotyp, že ve východní Evropě děkují především Rusku. Ale nebylo to Rusko, kdo osvobozoval Československo, byla to Rudá armáda, ve které bojovali především Ukrajinci," řekl Perebyjnis. Na Olšanském hřbitově podle něj leží více než sto ukrajinských vojáků.

Rudá armáda byla složená především z příslušníků slovanských národů, tedy Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. Po přepadení SSSR nacistickým Německem v roce 1941 začali být masově povoláváni do armády i příslušníci neslovanských národů a etnických skupin, kupříkladu Arméni, Gruzínci, Estonci, Kazaši, Tataři, Lotyši či Litevci.

Velvyslanec podotkl, že Ukrajina nyní čelí válce, která trvá stejně dlouho, jako trvala druhá světová válka. Na východě země zuří již šestým rokem boje s proruskými separatisty, ve kterých zahynulo více než 13.000 vojáků.

Na Olšanský hřbitov, kde je pochováno 429 vojáků padlých v květnu 1945 při osvobozování Prahy a okolí, si dnes přišli jejich památku připomenout i čeští političtí představitelé, mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nebo pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Věnce u památníku položili i sympatizanti kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci, který je znám vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Odpůrci klubu jeho členy označují za extrémní nacionalisty.