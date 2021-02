Českobudějovičtí hokejisté po osmi zápasech naplno bodovali

Karlovy Vary - Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v zápase 43. kola extraligy na ledě Karlových Varů 6:1 a po osmi zápasech naplno bodovali. Dvěma góly se na teprve čtvrté výhře Motoru na kluzištích soupeřů v sezoně podílel Zdeněk Doležal. Energie prohrála potřetí za sebou, uspěla jen v jednom z posledních osmi zápasů.

Karlovarští se doma představili po pěti utkáních a proti poslednímu týmu tabulky byli favority. Vývoj utkání však tomu nenasvědčoval. Mimo střeleckého pokusu Fleka v úvodu zápasu, to byli hosté, kteří byli ve všech činnostech lepší.

Skóre otevřel v 5. minutě v útočném pásmu zcela osamocený Doležal. Stejný hráč v 8. minutě opět po hrubce karlovarské obrany přidal i druhou branku. Karlovy Vary se dostaly do zápasu při vyloučení Vydareného, když nahození Pulpána v předbrankovém prostoru tečoval Skuhravý. Dvoubrankové vedení hostům mohl vrátit Beránek, ale jeho gól nebyl po konzultaci s videorozhodčím uznaný z důvodu posunutí branky.

Domácí i v prostředním dějství pokračovali v nevýrazném výkonu a Jihočeši trestali jejich zaváhání. Ve 23. minutě dostal Alderson dostatek času na to, aby zametl odraženou střelu do karlovarské branky. Ve hře plné nepřesností mohl snížit po samostatném nájezdu Vondráček, ale Strmeň proti jeho střele včas sklapl betony. Při jednom z dalších závarů před Novotným obdržel Redlich desetiminutový osobní trest za úder do oblasti krku a hlavy.

Západočeši dohrávající utkání v herní křeči inkasovali v závěrečné třetině ještě třikrát. Nejdříve ve 45. minutě nenápadná Pýchova střela od mantinelu propadla počtvrté za Novotného záda, v 52. minutě se po další fatální hrubce domácí obrany trefil Gilbert a o 39 vteřin později se radoval Plášil. Po šesté obdržené brance dnes nejistého Novotného vystřídal Hamrla. Karlovy Vary tak poprvé v sezoně s Jihočechy prohrály.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Odehráli jsme špatné utkání ve všech směrech, špatně jsme do utkání vstoupili a Budějovice dnes byly ve všech aspektech lepší. Měly lepší pohyb, byly obětavější, dohrávaly souboje. Nám se dnes nedařilo víceméně nic a nehráli jsme ani dobře týmově, nepomohli jsme si a byli jsme rozhodně horší týmem po celé utkání. Budějovice zaslouženě vyhrály. Jestli se nevrátíme ke hře, kterou jsme produkovali, když jsme byli úspěšní, nebudeme hrát jeden za druhého, nebudeme pracovat od prvního střídání, tak nemůžeme uspět s žádným soupeřem."

Václav Prospal (České Budějovice): "Kluci dnes předvedli kromě prvního střídání solidní výkon. Měli jsme výborný pohyb, dostali jsme se do vedení, které jsme dokázali postupně zvyšovat, jak ve druhé tak i ve třetí třetině. Byl to výborný výkon podpořený výborným gólmanem, po kterém máme samozřejmě po dlouhé době radost z vítězství. Je jen škoda, že nejsme schopni takto zahrát vícekrát, protože jsme úplně jiný mančaft, když dáme první gól."

HC Energie Karlovy Vary - Madeta Motor České Budějovice 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 13. Skuhravý (Pulpán, Kohout) - 5. Z. Doležal (Štencel), 8. Z. Doležal, 23. Alderson (M. Novák), 45. Pýcha (Karabáček, R. Přikryl), 52. Gilbert, 52. M. Beránek (Toman, Plášil). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 5:4, navíc Redlich (K. Vary) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný (53. Hamrla) - Šenkeřík, Weinhold, Plutnar, Kowalczyk, Zábranský, Pulpán, D. Mikyska - Flek, Hladonik, O. Beránek - Vondráček, Skuhravý, Redlich - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Vildumetz, T. Mikúš. Trenér: Pešout.

České Budějovice: Strmeň - Plášil, Pýcha, Kubíček, Vydarený, Slováček, Štencel - Holec, D. Voženílek, Jonák - Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček - G. Ville, Toman, M. Beránek - Alderson, Gilbert, M. Novák. Trenér: Prospal.