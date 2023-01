Českobudějovický soud poslal na 16,5 roku do vězení muže, který zavraždil družku

České Budějovice - Českobudějovický soud dnes poslal do vězení na 16,5 roku muže, který loni v březnu zavraždil svou družku. Za vraždu dostal patnáctiletý trest, zbylé roky stráví ve vězení kvůli jiné trestné činnosti. Šlo o a ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Kromě toho soud obžalovanému nařídil zabezpečovací detenci. Dnešní rozsudek není pravomocný.

Pětatřicetiletý muž v Českých Budějovicích z 8. na 9. března napadal svou o 13 let starší družku, kterou podezíral z nevěry. Podle obžaloby ji několik hodin mlátil nebo do ní kopal. Incident se stal v ruině starého drážního domku a před ním. "Intenzivně ji mlátil pěstmi do hlavy, podpaloval ji vlasy zapalovačem, poléval kýblem a dále ji mlátil a kopal do ní," uvedl státní zástupce Petr Žižka. Žena zemřela na otok mozku. Ale utrpěla mnoho dalších zranění, mezi ně patřilo třeba několik zlomených žeber.

Muž už loni v listopadu při prvním líčení přistoupil na soudem navrhovanou dohodu o vině. Zopakoval, že svého činu lituje. Muž už v minulosti napadl řadu lidí. V několika případech jim způsobil různé zlomeniny. Obžalovaný velkou část života neměl stabilní domov a žil na ulici. Před soudem přiznal, že byl závislý na alkoholu, užíval i pervitin a marihuanu.

Podle znalců z oboru psychiatrie a psychologie obžalovaný trpí smíšenou poruchou osobností a snížením ovládacích schopností kvůli závislosti na alkoholu. "Ochranná léčba by nemusela stačit, proto navrhujeme zabezpečovací detenci," uvedl dnes znalec Jan Tuček. Resocializace je podle odborníků prakticky nemožná a upozorňovali na velmi vysokou pravděpodobnost recidivy. "Lituji všeho, ale nic si nepamatuji," uvedl před soudem obžalovaný.