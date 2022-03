Českobudějovický Pech: Nebyl to optimální výkon, ale prostě jsme vyhráli

Pardubice - Útočník Lukáš Pech nechyběl ve třetím čtvrtfinále extraligy na ledě Pardubic v sestavě Českých Budějovic, přestože v úterý ve druhém domácím duelu po své vítězné brance v čase 59:51 inkasoval zákrok na hlavu od Kanaďana Anthonyho Camary. Osmatřicetiletý nejproduktivnější hráč Motoru se sice necítil ideálně, přesto se podílel asistencí ve 38. minutě na gólu Milana Gulaše, který byl nakonec při výhře 2:1 vítězný.

"Máme radost, že jsme to tady ubojovali hned to první utkání. Ale výkon nebyl optimální. Nebudeme si nalhávat, že to bylo super koukatelné, ale bylo to účelné. Takhle se to hraje. Nás fantasticky podržel Hrášek (brankář Dominik Hrachovina). My jsme pak dali dva góly a udrželi jsme to. Oni měli samozřejmě plno šancí a přesilovek, ale nedali to. Prostě jsme vyhráli; jestli zaslouženě nebo nezaslouženě, na to se nikdo neptá. Prostě jsme vyhráli a hotovo," řekl Pech novinářům.

Druhý duel v Budvar Aréně opouštěl namísto v euforii po rozhodující brance otřesený, ale ze hry jej Camarův zákrok nevyřadil. "Pobolívá mě hlava, i teď to není nic příjemného, ale vzal jsem si prášek a šel jsem do toho. Nebyl to optimální výkon, ale snažil jsme se dneska aspoň dobře bránit," prohlásil Pech.

On sám ve druhém utkání rozhodl nahozením zpoza branky o záda Dominika Frodla. Gulaš jej dnes překonal z těžkého úhlu. "Jak je vidět, tak jsou takové góly rozhodující. Minule byl vítězný, dneska taky. Jsou platné, Milan to hezky trefil do víka. Byla to rána. Já jsem to trefoval na záda a se štěstím to tam propadlo. Jsme za to rádi. Vedeme 3:0. Nevím, jestli je to zkušeností, ale možná jo a taky vyčuraností. Taková kombinace obojího," prohlásil Pech.

Jestli mohl Frodl klíčové branky Motoru chytat, nechtěl hodnotit. "Hodnotím našeho gólmana, který chytal fantasticky. Nechci se pouštět do debat, jestli to měl chytat, nebo neměl. Nevím, kudy to tam prošlo Gulimu, jestli to bylo tečované. Je to jedno, my vedeme a to je důležité," podotkl Pech.

Motor od 14. minuty dohrával bez obránce Jana Štencla, který dostal za krosček do obličeje Roberta Říčky trest na pět minut a do konce utkání a po zákroku může očekávat i reakci disciplinární komise. "Ono mu to tam sjelo, asi mu nechtěl dát na bradu. Ale faul to byl, to si nebudeme namlouvat. Ty fauly jsou tam na obou stranách, takže uvidíme, co se stane. Oni to určitě pošlou, jak je znám, takže očekáváme zase nějaký dodatečný trest. Budeme to muset když tak odehrát bez Štenclíka. Ubránili jsme to i dneska a jdeme dál," dodal Pech.