Česko zvýší příspěvek na kosmické programy na 1,6 miliardy korun ročně

Praha - Česká republika navýší svůj příspěvek na investice do kosmických programů evropské vesmírné agentury ESA na 62 milionů eur (asi 1,6 miliardy Kč) ročně. Příspěvek, který se oproti současnosti zvýší asi o 60 milionů Kč, by měl posílit postavení českých firem v oboru a tím i vesmírné aktivity v zemi. Na tiskové konferenci k zahájení festivalu kosmických aktivit Czech Space Week v Praze to dnes uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Pátý ročník festivalu se koná ode dneška do 2. prosince.

Fotogalerie

"Česká republika si je vědoma strategického významu kosmických aktivit pro naši ekonomiku, technologický pokrok i bezpečnost Evropy. Proto je naše aktivní role v ESA tak důležitá. Zároveň představuje velkou příležitost pro naše firmy, které mohou pracovat na špičkových technologických projektech, které svojí komplexností, náročností a celkovými náklady přesahují možnosti samotné České republiky," řekl Kupka.

Podle něj navýšení příspěvků na programy ESA posílí kosmické aktivity v zemi, protože investované peníze ESA následně rozděluje podle podílů příspěvků jednotlivých států. Peníze tak podle ministra zamíří k českých firmám v oboru.

Investice do kosmických aktivit mají podle Kupky navíc velkou míru návratnosti. "Relativně konzervativním odhadem lze říci, že přínosy z jedné koruny vložené do kosmických aktivit v ČR činí sedm až osm korun. To v konečném důsledku znamená i miliardy navíc do státního rozpočtu," dodal Kupka.

Připomněl, že v Česku se do kosmických programů pravidelně zapojuje více než 50 firem, přičemž jejich počet i míra angažovanosti postupně roste. Češi se nedávno podíleli například na sestavení nosných raket k družicím, na telekomunikačních systémech a dalších projektech.

Festival Czech Space Week se koná v Praze od pondělí do pátku. Součástí programu je například Space2Business v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. V Kongresovém centru se má věnovat mimo jiné spolupráci Evropy se státy z Afriky či Blízkého východu. Představeny budou také kosmické projekty, na nichž se podílejí české firmy a organizace a další příspěvky.

Cílem festivalu je popularizace vědy a informování veřejnosti o přínosech zapojení výzkumných organizací a firem do kosmického výzkumu.