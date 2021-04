Česko zaznamenalo nejnižší úterní nárůst nakažených za skoro sedm měsíců

Praha - Za úterý testy v Česku potvrdily 3229 nových případů onemocnění covid-19. Bylo to o 15 procent méně než před týdnem. Méně nových případů za úterý přibylo naposledy 29. září. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem je nejnižší od poloviny října. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Za posledních sedm dní připadá v Česku 151 nově nakažených na 100.000 lidí. V úterý to bylo o pět víc.

Od začátku loňského března, kdy byla koronavirová infekce v Česku potvrzena poprvé, se novým koronavirem prokazatelně nakazilo téměř 1,63 milionu lidí. Přibližně 95 procent z nich už se podle údajů ministerstva uzdravilo. Naopak 29.141 s prokázaným covidem zemřelo.

Šíření koronavirové epidemie v Česku zhruba od poloviny března zpomaluje. Od začátku dubna jsou ve statistikách jen čtyři dny, kdy počty nakažených v mezitýdenním srovnání stouply. Ve třech z nich byl nárůst pravděpodobně důsledkem nižší srovnávací základny z období Velikonoc, kdy se méně testovalo, a tedy bylo i méně odhalených případů.

Nejvýrazněji se infekce v současnosti šíří na Zlínsku, kde hygienici za posledních sedm dní zaznamenali 332 nových případů v přepočtu na 100.000 obyvatel. Následuje sousední Vsetínsko s 276 případy a Českobudějovicko s 260 případy na 100.00 obyvatel za poslední týden.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný člověk, je už dva týdny nižší než jedna. V posledních třech dnech reprodukční číslo stagnuje kolem 0,88.

Nižší jsou v posledních týdnech také počty úmrtí lidí s covidem. Na každý den minulého týdne připadalo v průměru zhruba 56 případů. O týden dříve to bylo 78. Celkem od začátku dubna zemřelo zatím 2286 lidí, zatímco za stejný počet březnových dní to bylo 5358.

Klesají i počty hospitalizovaných s covidem. V úterý jich bylo v českých nemocnicích 3102, z toho 676 v těžkém stavu. Počet pacientů je nejnižší od poloviny října. Statistika ale nezahrnuje hospitalizované, kteří už jsou covid negativní, ale nemocniční péči nadále potřebují.

V celém Česku bylo k dnešnímu ráno volných 28 procent standardních nemocničních lůžek s kyslíkem. Pro covidové pacienty jich bylo vyhrazených 1925. Ze čtvrtiny jsou neobsazená lůžka s umělou plicní ventilací.

Laboratoře v úterý udělaly zhruba 180.000 antigenních a PCR testů na koronavirus. Podíl pozitivních u preventivních testů, které tvoří naprostou většinu z celkového počtu, byl v úterý 0,24 procenta, přibližně stejně jako o týden dřív. U takzvané epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních mírně stoupl na 5,62 procenta z 5,14 procenta před týdnem. Stejná je situace u diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky. Podíl pozitivních v mezitýdenním srovnání stoupl z 15,3 na 15,6 procenta.

Zdravotníci v Česku v úterý aplikovali 55.572 dávek očkování proti covidu. Bylo to zhruba o 1600 dávek méně než o týden dřív. Celkový počet podaných dávek od začátku vakcinace koncem prosince se blíží třem milionům. Plně naočkovaných je 966.625 lidí.

Nejčastěji lidé dostávají očkovací látku od firmy Pfizer/BioNTech. Připadají na ni více než tři čtvrtiny ze všech dosud podaných dávek. Zhruba 12procentní podíl má očkování od farmaceutické společnosti AstraZeneca a přibližně desetina aplikovaných dávek byla od firmy Moderna. Jednodávkové vakcíny Johnson&Johnson se do statistik zatím promítly minimálně.