Česko zažilo mrazivé ráno, v Jizerských horách bylo minus 13,2 st

Praha - Česko dnes zažilo mrazivé ráno, nejchladněji bylo v Jizerských horách, kde teplota sestoupila na zhruba minus 13 stupňů Celsia. Republikový průměr teplot v 06:00 činil minus 3,8 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to dnes uvedl na svém facebookovém profilu.

Největší mráz ukázaly ráno teploměry ve stanicích Kořenov a Jizerka-rašeliniště, a to minus 13,2 stupně celsia. Z níže položených stanic mělo nejnižší teplotu Velké Chvojno na Ústecku, meteorologové tam naměřili minus 9,6 stupně Celsia.

Mrznout by podle meteorologů mělo i v pátek ráno. Z pátku na sobotu pak ze západní do střední Evropy postoupí teplá fronta a za ní bude do Česka proudit teplejší vzduch od jihozápadu až jihu, uvedl ČHMÚ.