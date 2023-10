Česko zavádí namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem

Praha - Česká republika ode dneška zavádí namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem. Zatím jsou v plánu do 13. října, případné prodloužení bude záležet na aktuální situaci. ČR tak reaguje na stejný plán Polska, které chce zabránit cestám uprchlíků z jihovýchodní Evropy. Zahájení dočasných kontrol na slovenských hranicích od půlnoci na dnešek oznámilo vedle Polska a Česka také Rakousko. Dosluhující slovenská vláda o svém postupu rozhodne dnes.

Kontroly se vrací po roce. Loni koncem září Česko kvůli přílivu migrantů zřídilo na česko-slovenských hranicích stálé hraniční kontroly, opatření přetrvalo do začátku letošního února. Česko bude díky kontrolám schopné lépe zajišťovat bezpečnost občanů, uvedl v úterý premiér Petr Fiala (ODS) na sociální síti X. Opatření bude dnes na svém pravidelném zasedání potvrzovat česká vláda.

Policisté budou namátkové kontroly provádět po celé délce hranic se Slovenskem, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Motivací k zavedení opatření nebyl podle něj nynější počet migrantů, ale plán Polska zavést takové kontroly. Jde tedy o preventivní krok, aby se případný migrační proud nepřesunul do Česka. Kontroly by měly přeshraniční provoz omezit co nejméně, aby zbytečně nezatěžovaly dopravu ani cestující, doplnil Rakušan.

Policie oznámila, že na kontroly nasadí v úvodní fázi zhruba 130 policistů především z příhraničí a pomáhat jim budou příslušníci cizinecké policie a z dalších krajů. Soustředí se na vozidla vytipovaná podle zkušeností policistů s odhalováním převaděčů. Policie může zkontrolovat kohokoli, ministerstvo vnitra proto doporučilo, aby lidé poblíž státní hranice u sebe měli občanský průkaz nebo pas.

Polský ministr vnitra Mariusz Kamiński uvedl, že cílem polského opatření je zabránit nelegální migraci z jihovýchodní Evropy po takzvané balkánské trase. Slovenský premiér Ľudovít Ódor po oznámení sousedních zemí o zavedení kontrol na společných hranicích řekl, že migrace potřebuje evropské řešení a samostatné kroky států vyvolají kaskádový efekt.