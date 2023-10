Česko zasáhnou v příštích dnech noční a ranní mrazy, mohou poškodit zeleninu

Praha - V noci a ráno zasáhnou Česko v příštích dnech přízemní mrazy. Mohou poškodit hlavně zeleninu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Mrazy se objeví i v nížinách, teploty podle předpovědi klesnou až na minus čtyři stupně Celsia. Podle odborníků z projektu Agrorisk mohou mrazy zasáhnout také kukuřici.

Výstraha ČHMÚ platí v celé zemi pro oblasti do 500 metrů nadmořské výšky od pondělních 02:00 do středečních 08:00. "V období od pondělí 16. října do středy 18. října se očekává, že v nočních a ranních hodinách budou teploty v místech s uklidněním větru a malou oblačností klesat pod bod mrazu, a to zejména v přízemní vrstvě," uvedli meteorologové. Pro noci na pondělí a úterý předpovídají pokles teplot na minus jeden stupeň a pro noc na středu až na minus čtyři.

Mráz může podle pracovníků ústavu poškodit teplomilnější druhy zelenin. "Doporučuje se zeleninu zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů," sdělili. Vědci z projektu Agrorisk již dříve na síti X uvedli, že nadcházející mrazy mohou zasáhnout také úrodu kukuřice tam, kde ještě nebyla sklizena.

Dnešní nejvyšší denní teploty v Česku se podle údajů ČHMÚ propadnou o více než deset stupňů Celsia. Dnes bude nejvýše 14 stupňů, zatímco v sobotu teploty vystoupaly místy skoro na 25 stupňů. Na horách by se mohlo objevit sněžení.

"V neděli bude skoro jasno až polojasno, během dne od severozápadu přechodně proměnlivá velká oblačnost," uvedl ČHMÚ na síti X. Na většině území se postupně budou vyskytovat přeháňky, které mohou být v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky smíšené nebo sněhové.

Dnes ráno místy mrzlo, například stanice na Luční boudě v Krkonoších naměřila minus 2,5 stupně. Nejvyšší denní teploty budou podle meteorologů většinou osm až 12 stupňů, jen na jižní Moravě se mohou dostat až na 14 stupňů.

V sobotu bylo na jihu Moravy naměřeno až 24,7 stupně. Místy v Česku padly i teplotní rekordy pro 14. říjen. Překonány byly na devíti ze zhruba 160 stanic, které měří alespoň 30 let. V pátek bylo dokonce skoro 28 stupňů. V Kuchařovicích na Znojemsku bylo naměřeno 27,9 stupně, což pracovníci ČHMÚ označili za "těžko uvěřitelné". "Tento rekord je o to výraznější, že víceméně všechny dosavadní říjnové rekordy padly v prvních říjnových dnech, ale nikoli v polovině měsíce," uvedli na facebooku.

I letos v září byly teploty rekordní, podle ústavu se jednalo o nejteplejší září v Česku nejméně od roku 1961. V pražském Klementinu, které měří teploty od roku 1775, bylo toto září nejteplejším v celé historii tamního měření.