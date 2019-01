Praha - Většinu České republiky zasáhne další sněžení. Od úterního do středečního rána napadne v nižších polohách od pěti do 15 centimetrů sněhu a na horách mezi deseti až 40 centimetry. V Čechách se ke sněžení přidá i silný vítr a bude na silnicích místy tvořit sněhové jazyky nebo závěje. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Vítr může dosáhnout v Čechách rychlosti v nárazech až 70 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 kilometrů v hodině. V noci na středu začne pomalu slábnout, přičemž na severozápadě zeslábne ve středu večer. "V důsledku kombinace větru a sněhu se budou od úterního rána od středních poloh místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Jejich tvorba bude ustávat během středečního rána," uvedli meteorologové.

Se sněhovými jazyky by měli řidiči počítat od úterního do středečního rána ve většině krajích v polohách nad 500 metrů nad mořem, v Pardubickém kraji a na Vysočině od 400 metrů nad mořem. Novou sněhovou pokrývku avizují meteorologové pro celý Karlovarský, Liberecký a Zlínský kraj a Vysočinu a pro část okresů Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Vzhledem k očekávanému sněžení a silnému větru proto doporučují řidičům, jezdili maximálně opatrně a na cesty se nevydávali bez zimní výbavy, do hor i se sněhovými řetězy. Turisté by se pak neměli vydávat do hřebenových částí.