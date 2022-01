Česko zasáhne od dnešního večera silný vítr, mohou vznikat sněhové jazyky

Praha - Celé Česko zasáhne od dnešního večera silný vítr s rychlostí v nárazech až 70 kilometrů za hodinu. Zeslábne až v pátek večer. Ve vyšších polohách mohou vznikat sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha před větrem i sněhovými jazyky platí od dnešních 18:00 do pátečních 18:00. Foukat bude západní až severozápadní vítr o rychlosti v nárazech 55 až 70 kilometrů za hodinu. Podle meteorologů hrozí poškození stromů i menší škody na budovách. Kvůli pádům stromů a větví se mohou objevit komplikace v dopravě. Lidé by podle ČHMÚ měli zajistit okna a dveře, upevnit volně položené předměty venku a například zabezpečit skleníky. Měli by dávat pozor při řízení a nevydávat se na horské túry.

Potíže v dopravě může hlavně ve vyšších polohách vítr způsobit také ve spojení se sněžením, které meteorologové předpovídají na dnešní odpoledne i pátek. "V kombinaci čerstvého větru a sněhových přeháněk se budou v horských oblastech od vyšších poloh místy tvořit sněhové jazyky," uvedli pracovníci ČHMÚ.