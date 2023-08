Česko zahájilo proces k získání stavebního povolení pro pavilon. Jako druhá účastnická země

Česká republika několika měsících intenzivních příprav předložila včera Stavebnímu úřadu v Ósace oficiální Žádost o povolení dočasné stavby (tzv. Application for Temporary Building Permit) včetně všech požadovaných dokumentů. Stalo se druhou zemí, po Jižní Koreji, která se posunula do této klíčové fáze příprav.

Tamní stavební úřad má nyní zhruba šest až osm týdnů, aby dokumenty schválil. „Česko se na základě rozhodnutí vlády na konci loňského června stalo 125. zemí, která se k účasti na Expo 2025 přihlásila. Už v říjnu jsme podepsali účastnickou smlouvu mezi prvními devíti zeměmi a nyní jsme druzí, kdo předložil na úřad v Ósace žádost o povolení dočasné stavby. Je to důležitý milník pro získání stavebního povolení,“ zdůrazňuje generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Proces k získání stavebního povolení v Japonsku sestává z několika fází, mezi nimiž je například odevzdání základního plánu Japonské asociaci pro světovou výstavu 2025, tj. organizátorovi Expo 2025. To Česko učinilo na počátku června 2023. V pondělí 14. srpna 2023 pak podalo klíčovou Žádost o povolení dočasné stavby – jde o fázi nejdelší, kdy tamní stavební úřad detailně posuzuje celou řadu aspektů každého projektu. Vydání tohoto povolení trvá 6-8 týdnů. Během této doby budou architekti a projektanti z Apropos Architects ve spolupráci s Terezou Šváchovou, Nikoletou Slovákovou a japonským studiem Kino Architects dopracovávat dokumentaci, aby Česko mohlo během podzimu předložit japonským úřadům finální dokumentaci pro vydání stavebního povolení. To by mělo být vydáno během dvou týdnů.

„Celý náš tým intenzivně pracuje na tom, abychom náš pavilon stihli připravit včas a tak, jak jsme si na počátku projektu stanovili. Jsme si vědomi rostoucích cen materiálů i pracovní síly v Japonsku, které podobně jako Česko bojuje s inflací. Děláme však maximum pro to, abychom světu ukázali unikátní národní pavilon, který se stane jednou z největších českých dřevostaveb a který už nyní budí ohlas daleko za českými hranicemi. Očekáváme, že bude patřit mezi nejzajímavější a nejvýraznější pavilony celého Expa,“ přibližuje generální komisař Soška.

„Jsem velice hrdý na to, že právě dnes můžu být velvyslancem Japonska v Česku. Serióznost a píle pracovitého týmu komisaře Sošky má naši plnou důvěru a podporu. Česko vede. Protože je Originál. Těšíme se na další spolupráci při přípravách Expo 2025,“ říká japonský velvyslanec v Česku Hideo Suzuki.

K účasti na Expo 2025 se prozatím přihlásily 153 státy a osm mezinárodních organizací, vlastní pavilon (tzv. typ A) plánuje postavit 56 zemí či regionů. Další státy a organizace si plánují pronajmout předpřipravené prostory od organizátorů.

O českém pavilonu na Expo 2025 Kancelář generálního komisaře vyhlásila v prosinci 2022 po více než dvaceti letech otevřenou anonymní architektonickou soutěž o návrh národního pavilonu pro Expo 2025. Přihlásilo se do ní 38 soutěžních týmů, z nichž odborná porota v čele se světově uznávanou architektkou Evou Jiřičnou vybrala v březnu 2023 vítězný design ve tvaru skleněné spirály od studia Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby budou tvořit moderní dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Národní pavilon nabídne důstojné zázemí české účasti na Expo 2025, které se bude konat od dubna do října 2025 na umělém ostrově Jumešima v Ósackém zálivu. V pavilonu se bude nacházet stálá expozice, multifunkční auditorium, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, VIP lounge a před pavilonem bude pro návštěvníky k dispozici odpočinková zónou s výhledem na moře. O české účasti na Expo 2025 Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy Expo pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška, který loni na jaře vyhrál výběrové řízení Ministerstva zahraničních věcí se svou koncepcí a tématem „Talent a kreativita pro život“. Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů. Rozpočet české účasti na Expo 2025 počítá s částkou přibližně 500 milionů korun s tím, že vláda ČR schválila rozpočet ve výši 290,2 milionu korun na období 2023 až 2026. Další finanční krytí bude pocházet ze zdrojů soukromých firem, organizací a institucí, a to v plánovaném rozmezí 170-220 milionů korun. Více informací naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě EXPO 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku a Instagramu.