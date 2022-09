Česko začalo jednat se Švédskem o pořízení vojenských vozidel CV90

Praha - Česká republika zahájila jednání se zástupci švédské vlády o plánovaném pořízení pásových bojových vozidel pěchoty CV90 pro českou armádu. Švédům čeští zástupci předali technické požadavky poptávaných vozidel. ČTK to dnes sdělilo tiskové oddělení českého ministerstva obrany.

Schůzka začala ve čtvrtek a pokračovala dnes. Stanoveny během ní byli oblasti, o kterých se bude dále jednat. Ministerstvo uvedlo, že švédská strana slíbila dodat kompletní plán výroby, který umožní maximální zapojení českého průmyslu.

Podle náměstka ministryně obrany Františka Šulce se alianční požadavky na těžkou brigádu NATO, kterou musí česká armáda sestavit do roku 2026, nezměnily. "Takže samozřejmě to, co chceme od pásových bojových vozidel pěchoty, je obdobné jako dříve," uvedl. Změnil se pouze požadavek na informační a komunikační systémy. "Původní specifikace je už několik let stará a tato technika se mění nejrychleji," vysvětlil změnu Šulc, který vyjednávací tým vede.

Ministerstvo uvedlo, že další jednání se povedou o zapojení českého průmyslu, včetně státního podniku VOP CZ, do výroby i do zajištění životního cyklu a bezpečnosti dodávek. "Současně se uskutečňují jednání se Slovenskou republikou o spolupráci například při výcviku a logistickém zabezpečení," poznamenal úřad. Slovensko se také před časem rozhodlo CV90 pro svou armádu nakoupit.

O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině července. Česká armáda požaduje 210 vozidel v několika modifikacích.

Předchozí tendr, který byl po mnohaletém zdržení zrušen v červenci, měl předpokládanou hodnotu asi 51,5 miliardy korun. Výběrové řízení bylo od konce loňského roku pozastaveno tehdejší vládou, protože předložené nabídky nesplnily armádní požadavky. Koncem června ministerstvo zaslalo třem účastníkům tendru nové podmínky výběrového řízení, dva ze tří účastníků ale s podmínkami nesouhlasili.

Na konci srpna Česká republika a Slovensko uzavřely prostřednictvím ministrů obrany dohodu, podle které budou při nákupu CV90 spolupracovat. Slibují si od toho například nižší cenu kupované techniky nebo zapojení českých a slovenských firem do oprav a do výroby náhradních dílů.