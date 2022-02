Česko vyšle 50 policistů pomáhat na slovenskou hranici s Ukrajinou

Praha - Česká republika vyšle na žádost slovenské policie na slovensko-ukrajinskou hranici 50 policistů. Jejich úkolem bude pomáhat při registraci osob překračujících hranici, uvedla dnes policie na svém twitterovém účtu. Kvůli bezpečnosti nebude policie zveřejňovat detaily o přepravě českého kontingentu. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ČTK sdělil, že policisté by měli odjet v úterý.

"Slovensko oficiálně požádalo o policejní pomoc, zítra (v úterý) by měl odjet kontingent čítající 50 policistů," uvedl Rakušan. Ministr dříve opakovaně informoval o dohodě se Slovenskem, že na případnou žádost Česko své policisty do sousední země vyšle. "Úkolem policistů bude pomáhat při registraci osob překračujících státní hranici," doplnila dnes policie.

Rakušan před odpoledním jednáním ministrů s opozičními politiky o zahraniční politice uvedl, že práce policistů na Slovensku by v konečném důsledku měla pomoci i Česku. "Měli bychom lepší představu, kolik z těch lidí přicházejících na Slovensko směřuje do ČR," řekl novinářům. O přesné době odjezdu policistů ještě české úřady diskutují se slovenskými. "Je tam ještě nějaká výpomoc v rámci Frontexu. Co se týká ČR, je to zatím těch 50, není avizováno, že by to mělo být více," dodal.

Slovenské ministerstvo vnitra dnes ČTK informovalo, že požádá unijní agenturu Frontex o pomoc při ochraně své 98 kilometrů dlouhé hranice s Ukrajinou, která je také vnější hranicí EU a schengenského prostoru. Bratislava minulý týden vyčlenila 1500 vojáků na pomoc policistům na slovensko-ukrajinské hranici.

Od čtvrtka, kdy ruská armáda zaútočila na Ukrajinu, přešlo na Slovensko přes společnou hranici více než 30.000 Ukrajinců. Počty každým dnem stoupají a na hraničních přechodech se čeká až 12 hodin, podle slovenské policie odbavování lidí zpomalují kontroly na ukrajinské straně. Ze strany ukrajinských uprchlíků zatím není podle slovenských úřadů velký zájem o ubytování na Slovensku, většina pokračuje za rodinou.

České ministerstvo vnitra kvůli situaci na Ukrajině již dříve připravilo plán pomoci uprchlíkům se čtyřmi stupni podle intenzity pomoci a počtu příchozích. Minulý týden vláda spustila druhý ze čtyř stupňů. Počítá tak v tuto chvíli se zajištěním 5000 lidí. Na tuto podporu a zabezpečení by podle odhadů mohlo být potřeba 1,5 miliardy korun.