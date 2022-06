Česko vydalo Ukrajincům přes 368.500 víz dočasné ochrany, za středu 1008

Praha - Česko ve středu vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 1008 víz dočasné ochrany, před týdnem to byla necelá tisícovka. Od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu dostalo víza v Česku 368.551 uprchlíků. Údaje dnes ministerstvo vnitra zveřejnilo na twitteru. Někteří uprchlíci ze země odjíždějí, podle posledního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je nyní v ČR zhruba 300.000 ukrajinských uprchlíků.

Cizinecké policii se od počátku konfliktu na Ukrajině přihlásilo 288.904 uprchlíků, za středu jich bylo 1968. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle statistik téměř 30 procent. Mladistvých od 15 do 18 let je necelých sedm procent, seniorů nad 65 let pak 3,5 procenta. Z dospělých Ukrajinců jsou více než dvě třetiny ženy.

Vláda na středečním zasedání schválila novelu zákona zvaného lex Ukrajina. Podle ní by měla i po skončení nouzového stavu, který má trvat do 30. června, nadále platit opatření, jež nařizují ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Dál má fungovat i dosavadní registrace uprchlíků. Kabinet Sněmovnu požádal, aby normu projednala ve stavu legislativní nouze.

Normu bude podle Rakušana jako první probírat bezpečnostní výbor Sněmovny. Novinářům po jednání vlády řekl, že předlohu projednal s hejtmany a doufá i v jejich pomoc se schvalováním v dolní parlamentní komoře. "Naději (na souhlas poslanců) mám, upozorňoval jsem kolegy a kolegyně, že to bude nutné," uvedl s odkazem na debatu, kterou poslanci absolvovali při schvalování prodloužení nouzového stavu.

Podle Rakušana se také rozbíhá evropský registrační systém uprchlíků z Ukrajiny, v příštích dnech se začne načítat objemný balík dat z Polska a Česka. Od evidence si slibuje rychlejší zjišťování duplicit v nahlašování běženců v celé Evropské unii.