Česko vydalo do Německa řidiče kamionu, jenž nebezpečně předjížděl

Brno - Česko vydalo minulý čtvrtek 27. června ke stíhání do Německa řidiče kamionu Jaroslava Novotného, který počátkem roku v Německu nebezpečně předjížděl a ohrozil autobus. Upozornila na to Česká televize. Vrchní soud v Olomouci totiž potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který jej do Německa vydal. ČTK to dnes řekla zástupkyně mluvčí krajského soudu Miroslava Klusová. V Německu se muž bude zpovídat z pokusu o vraždu. Jeho manévr, za který skončil v březnu ve vazbě, zachytila palubní kamera z kabiny předjížděného nákladního vozu.

Krajský soud rozhodl o vydání řidiče do Německa na konci května, muž podal stížnost. "Vrchní soud ve věci rozhodoval 18. června. Obžalovaný byl do Německa vydán ve čtvrtek 27. června," uvedla Klusová. Vyšetřovatelé muže viní z pokusu o vraždu, uvedla ČT s tím, že případný trest si odpyká v tuzemsku a přizpůsobí se tuzemským sazbám.

Případ se stal letos v lednu na silnici B12 v Bavorku v německo-českém pohraničí. Dvaapadesátiletý řidič tehdy předjížděl ve chvíli, kdy byl provoz v daném směru po krátkém rozšíření na dva pruhy opět svedený do jednoho pruhu. Předjíždějící kamion se v hustém provozu těsně vyhnul čelnímu střetu s protijedoucími vozidly, kterými byl autobus a kolona osobních aut.

Německá média informovala o tom, že by kolize měla katastrofální následky. Řidič vsetínské společnosti Mikostar logistics už po zveřejnění záběrů dostal výpověď z práce.