Česko v neděli vydalo skoro 5000 víz, od začátku války je dostalo 205.000 lidí

Praha - Česko v neděli vydalo 4604 speciálních víz pro lidi z Ukrajiny zasažené válkou, celkem je od začátku ruské invaze dostalo přes 205.456 lidí. Na cizinecké policii se dohromady nahlásilo 109.730 lidí, v neděli jich bylo 1933. Ministerstvo vnitra dnes údaje zveřejnilo na twitteru. Od dnešního dne mohou lidé se speciálním vízem pracovat bez pracovního povolení, mohou také žádat o novou humanitární dávku 5000 korun.

Nejvíce lidí, kteří z Ukrajiny uprchli kvůli válce, je podle statistik ministerstva vnitra stále v Praze, jejich počet se blíží 50.000. Následuje Středočeský kraj se skoro 30.000 lidmi a Jihomoravský, kde jejich počet přesáhl 20.000. Nejméně lidí, pod 6000, je stále v Olomouckém a Zlínském kraji.

Na cizinecké policii nemusí svůj pobyt ohlašovat děti do 15 let, podle posledních údajů ministerstva vnitra je jich mezi uprchlíky více než třetina. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.

Norma, která od dnešního dne umožnila uprchlíkům pracovat bez pracovního povolení, je součástí balíčku zvaného lex Ukrajina. Jednotlivé zákony upravují udělování ochrany a víz, zaměstnávání, sociálního zajištění či přístupu ke zdravotní péči, vzdělávání a sociálním službám.

K žádosti o novou humanitární dávku mohou lidé využít i on-line aplikaci, kterou se ministerstvo práce chystá ode dneška spustit na svém webu. Podle mluvčí resortu Evy Davidové je provoz pilotní, další funkce se budou ještě doplňovat. Aplikace je vedle češtiny a ukrajinštiny také v ruštině a angličtině. Dávka na zajištění potřeb a pořízení základního vybavení pro začátek života v Česku se poskytne za měsíc, v němž člověk získal vízum ke strpění. V případě potřeby je možné ji vyplácet ještě po dalších pět měsíců.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli zopakoval, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu do Česka uprchlo na 270.000 lidí.

O pomoc požádalo v Praze v neděli 1400 ukrajinských uprchlíků

Asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v pražském Kongresovém centru (KCP) odbavilo v neděli 1400 lidí, zhruba o tisícovku méně než před týdnem. Středisko, které je společné pro hlavní město a Středočeský kraj, pomohlo od začátku ruské invaze více než 49.000 uprchlíkům před ruskou invazí na Ukrajinu. Na twitteru o tom dnes informovali pražští hasiči.

Pracovníci centra v neděli zajistili ubytování pro 125 lidí. K odbavení do jiných asistenčních zařízení převezli 103 žadatelů o pomoc.

Středisko v Kongresovém centru je v provozu od začátku března. Přesunulo se tam z hlavní budovy městské knihovny na Mariánském náměstí, která přestala kapacitně stačit. V následujících týdnech se bude muset centrum znovu přestěhovat. Jedním z důvodů je české předsednictví Evropské unii, jehož akce se budou zčásti konat právě v budově kongresového centra.

Uprchlíci z Ukrajiny, kterých do Česka přišlo od začátku ruské invaze zhruba 270.000, mohou ode dneška žádat o novou humanitární dávku 5000 korun. Nárok na ni mají všichni, kteří po příchodu do Česka dostanou vízum ke strpění. S ním mohou od toho týdne také pracovat bez pracovního povolení. Počítá s tím zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků z Ukrajiny, který začíná platit.

Počty uprchlíků odbavených pražským KACPU za posledních sedm dní:

Odbavených Zajištěno ubytování pondělí 14. března 2945 323 úterý 15. března 2810 213 středa 16. března 2765 283 čtvrtek 17. března 2220 239 pátek 18. března 2142 327 sobota 19. března 1688 246 neděle 20. března 1400 125

Zdroj: twitter pražských hasičů