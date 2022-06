Česko v červenci navštíví izraelský prezident Herzog

Praha - Českou republiku 11. července navštíví izraelský prezident Jicchak Herzog. Prezident Miloš Zeman by rád Izrael navštívil na podzim, pokud mu lékaři vyndají vyživovací sondu zavedenou do žaludku. Rádiu Frekvence 1 to dnes řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

"Ty případné návštěvy Izraele a dalších okolních zemí budou definovány tím, jestli na podzim vyndají panu prezidentovi sondu, co má zavedenou do žaludku, což údajně vyndají, a tím pádem by se pan prezident mohl vrátit k přijímání normální stravy a mohlo by mu být povoleno cestování letadlem a v ten moment by s velkou pravděpodobností přišla možnost rozlučkové návštěvy v Izraeli," řekl Mynář. Zeman by podle něj také rád letěl na summit prezidentů V4, který se bude konat na Slovensku, a na případné rozlučkové návštěvy do Německa nebo Rakouska. Zeman ve funkci hlavy státu skončí 8. března příštího roku.

Vyživovací sondu do žaludku lékaři prezidentovi zavedli loni na podzim, když strávil téměř dva měsíce v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Důvod hospitalizace Pražský hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými se Zemanovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění a naznačil, že jde o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpěl nechutenstvím. Lékaři mu poté také zakázali cestovat letadlem.