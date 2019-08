Česko v Bruselu předalo odpověď na předběžný audit k Babišovi

Brusel - Čeští diplomaté předali dnes odpoledne Evropské komisi odpověď Prahy na předběžný návrh jedné z auditních zpráv k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). ČTK to potvrdily informované zdroje. Komise by nyní měla český pohled na věc zohlednit ve finální verzi své zprávy.

Podle návrhu auditní zprávy, jehož text letos unikl do médií, má Babiš stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Premiér možnost střetu zájmů důrazně a opakovaně odmítá a uvádí, že vracení peněz nehrozí.

Evropská komise poslala české straně k vyjádření závěry několika svých auditů okolo možného střetu zájmů předsedy vlády na konci května a na začátku června. Ministerstvo pro místní rozvoj, které připravovalo reakci na první z nich, požádalo EK kvůli letním prázdninám o prodloužení lhůty k odpovědi do 2. září. Komise vyhověla a Česko dnešním předáním své reakce prodloužený termín splnilo.

Ministryně Klára Dostálová (za ANO) tento týden v rozhovoru pro Deník N uvedla, že argumentace odpovědi je v český prospěch a úřad v ní "rozporuje každou větu návrhu auditní zprávy na každé stránce". Text odpovědi zveřejněn nebyl, o takový krok ale žádá například předseda českých opozičních Pirátů Ivan Bartoš.

Oficiálně nejsou veřejné ani texty předběžných auditních závěrů. Evropská ombudsmanka Emily O´Reillyová ale komisi upozornila, že by kvůli "velmi silnému veřejnému zájmu" měla zvážit publikaci závěrečných dokumentů celého auditního řízení.

Závěrečné zprávy by mohly být hotové do konce října. Před prázdninami dal totiž komisař pro rozpočet Günther Oettinger, do jehož působnosti věc patří, najevo, že by chtěl mít kauzu uzavřenou ještě za nynější Evropské komise. Funkční období týmu vedeného Jeanem-Claudem Junckerem přitom končí právě na konci října.