Česko udělilo Ukrajincům 90.000 víz, uprchlíků je v zemi asi 150.000

Praha - Česká republika zatím udělila víc než 90.000 speciálních víz Ukrajincům prchajícím před válkou. Reálný počet uprchlíků, kteří nyní v zemi jsou, je podle odhadů okolo 150.000, sdělil dnes na dotaz ČTK ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

V úterý se cizinecké policii či v krajských asistenčních centrech nahlásilo 6815 lidí z Ukrajiny, kterou před téměř dvěma týdny napadlo Rusko. Celkem je jich už nahlášených 61.641, informovalo dnes ministerstvo vnitra na twitteru. Speciálních víz udělilo vnitro zatím 90.730, za uplynulý den jich vydalo 16.664. Mezi uprchlíky převažují ženy a děti.

V celém Česku vznikla kvůli konfliktu na Ukrajině a příchodu uprchlíků asistenční centra, která zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek příchozích také ubytování, logistiku, humanitární i psychologickou pomoc nebo dopravu.

Česká republika je podle Rakušana schopna poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí z Ukrajiny. O okamžité i dlouhodobé pomoci uprchlíkům dnes bude jednat vláda. Příliv uprchlíků vyvolal i velkou vlnu solidarity napříč společností - pomáhají neziskové organizace, kraje a města, spolky i jednotlivci. Na finančních sbírkách se vybralo už víc než 1,5 miliardy korun a částka každým dnem roste.

Pražské centrum pro uprchlíky dosud odbavilo přes 18.000 Ukrajinců

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v úterý odbavilo 3667 lidí, to je zatím nejvíc za jeden den. Od začátku ruské invaze na Ukrajině už registrovalo 18.602 žadatelů, uvedl dnes ráno na twitteru primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Pracovníci střediska v Kongresovém centru na Vyšehradě zajistili uplynulý den ubytování pro 170 uprchlíků. Do asistenčních center v jiných krajích autobusy podle Hřiba odvezly v úterý 218 osob.

V pondělí po poledni muselo pražské centrum kvůli obrovskému náporu pozastavit příjem nových žádostí, znovu se otevřelo v úterý brzo ráno. Hasiči část žadatelů už od víkendu převážejí do méně vytížených center v jiných krajích.

Od vypuknutí bojů na Ukrajině přišlo do Česka podle odhadů víc než 100.000 uprchlíků a další tisíce denně přicházejí, zhruba čtvrtina z nich míří do hlavního města. Převažují mezi nimi děti a ženy. Úřady se snaží příchozí přesměrovat z metropole do méně vytížených krajských měst.

Vláda dnes rozhodne, zda prodlouží lhůty na registraci uprchlíků ze tří na 30 dnů. Projedná i další formy okamžité i dlouhodobé pomoci včetně legislativních změn. Česká republika je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) schopna dát základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí z Ukrajiny.