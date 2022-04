Česko udělilo přes 283.000 víz ukrajinským uprchlíkům, v pondělí skoro 4000

Praha - Od začátku ruské invaze na Ukrajinu získalo v Česku speciální víza přes 283.000 lidí prchajících před válkou. V pondělí jich úřady vydaly 3935, víc než v několika předchozích dnech. Vyplývá to z údajů, které dnes na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Do republiky dorazilo od konce února podle odhadů přes 300.000 ukrajinských uprchlíků, hlavně ženy s dětmi.

Na základě víz udělených za účelem dočasné ochrany mohou v zemi pobývat až rok, mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se dosud nahlásilo téměř 166.500 lidí z Ukrajiny, v pondělí jich přibylo přes 3500. Děti do 15 let, kterých je podle posledních údajů mezi uprchlíky více než třetina, se registrovat nemusí.

Své domovy muselo kvůli válce na Ukrajině, která začala 24. února ruskou invazí, opustit podle posledních informací Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zhruba 11,4 milionu lidí, z toho 4,4 milionu uteklo do zahraničí. Nejvíce lidí uprchlo z Ukrajiny přes hranice s Polskem (přes 2,6 milionu), více než 670.000 uteklo do Rumunska a přes 405.000 do Moldavska. Mnozí z nich poté směřovali dále na Západ.