Česko udělilo lidem z Ukrajiny přes 250.000 víz, ve čtvrtek skoro 3000

Ilustrační foto - Města a organizace na jihu Čech se snaží zajistit školy a různé aktivity pro děti uprchlíků, kteří by pak mohli nastoupit do zaměstnání. Právě starost o děti příchozí běžence momentálně velmi často omezuje v tom, aby si našli pravidelnou práci. Na snímku z 24. března 2022 je českobudějovické křesťanské rodinné centrum Petrklíč, kde se scházejí české i ukrajinské matky s dětmi, učí se řeč a vzájemně si pomáhají. ČTK/Pancer Václav

Praha - Počet víz, které Česko udělilo lidem prchajícím před válkou na Ukrajině překročil 250.000, ve čtvrtek jich vnitro vydalo 2909. Policii se nahlásilo více než 139.000 lidí. Ministerstvo vnitra dnes údaje zveřejnilo na twitteru. Počet udělených víz za účelem dočasné ochrany postupně klesá. Podle OSN z Ukrajiny od vpádu ruských vojsk uprchly více než čtyři miliony lidí, z toho přes dva miliony do Polska.

Od počátku války ministerstvo vydalo víza 251.713 lidem, na cizinecké policii se nahlásilo 139.166 lidí. Ve čtvrtek svůj pobyt ohlásilo 2064 lidí. Na policii se musí lidé ohlásit do 30 dní po příjezdu do Česka, děti do 15 let se nahlašovat nemusí. Mezi uprchlíky je jich více než třetina.

Stát nově vyčlenil 300 milionů korun na dotace obcím a neziskovému sektoru na integrační programy pro uprchlíky z Ukrajiny, například na výuku češtiny a na začleňování běženců do komunitního života. Poslancům z bezpečnostního výboru to ve čtvrtek řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Celkovou strategii pro zvládání migrační vlny z Ukrajiny po ruské invazi by měla vláda dostat podle něho příští týden a Sněmovna do poloviny dubna.

Rakušan míní, že do Česka přicestuje půl milionu až 550.000 uprchlíků, podle posledních informací je jich v zemi zhruba 300.000. Ministr vnitra však uvedl, že počet příchozích nyní klesá. V některých dnech podle něho více uprchlíků z Česka odjelo do dalších bezpečných zemí, než kolik jich do Česka přijelo. V Česku je nejvyhledávanějším regionem Praha, kde je podle statistik ministerstva vnitra více než 60.000 uprchlíků.