Česko testuje registrační systém na očkování, inspirací je Izrael

Praha - Kraje začaly testovat centrální registrační systém pro očkování proti koronaviru, který se má v pátek otevřít nejdříve pro lidi starší 80 let. Někteří hejtmani ale mají výhrady k jeho fungování, chybí jim možnost vyzkoušet fungování databáze pod zátěží nebo v něm nejsou některá očkovací místa. Čeští experti dnes o možnostech rychlejšího očkování jednali s odborníky z Izraele, který je považován za zemi s nejvyšším tempem vakcinace. V Česku pokračuje očkování zdravotníků a seniorů v domovech vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Do Česka už také dorazilo prvních 8400 dávek od společnosti Moderna, kterou se mají v následujících dnech naočkovat klienti a zaměstnanci domovů pro seniory v Moravskoslezském kraji.

Rizikový index protiepidemického systému PES se dnes nezměnil, zůstal na 84 bodech ze sta, což odpovídá pátému, nejvyššímu stupni pohotovosti. V pondělí testy odhalily 9294 nákaz, asi o čtvrtinu méně než o týden dříve.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po dnešním jednání s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem uvedl, že Česko se může v této zemi inspirovat například podpůrnými metodami léčby pacientů s covidem-19. Z odpoledního videokonferenčního jednání českých a izraelských epidemiologů a dalších odborníků také vyplynulo, že dalším příkladem je třeba větší elektronizace, jednoduchý registrační systém nebo role zdravotních pojišťoven, které tam zřizují očkovací centra a zvou lidi k očkování.

Někteří hejtmani dnes neskrývali výhrady k testovacímu provozu registračního systému k očkování, některé kraje zatím od vlády nedostaly přístupové klíče do systému nebo se jim s nimi nepodařilo přihlásit. Podle hejtmanů dává metodika očkování krajům značnou volnost v tom, koho při vakcinaci upřednostní. Předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) uvedl, že do systému je možné vyplnit jméno a příjmení, a to je de facto všechno. Reálnou situaci zatím pilotní testování podle něj nesimuluje.

Vláda projedná očkovací strategii i připomínky k registračnímu systému ve středu ráno na mimořádném zasedání. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes oznámil, že jedno z velkokapacitních očkovacích center vznikne v hale O2 universum v pražské Libni, která sousedí s větší O2 arenou. Jeho poradce a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula České televizi řekl, že by mělo být zprovozněno do konce ledna.

Nemocnice se dál musejí vyrovnávat s péčí o pacienty s covidem i značným počtem nakažených mezi zdravotníky. Hospitalizovaných bylo v pondělí přes 7100 lidí s koronavirem, což je oproti předchozímu dni zhruba o tři stovky víc. Z toho 1099 pacientů bylo ve vážném stavu. Zatím nejvíc lidí s covidem v nemocnicích bylo loni v listopadu, a to přes 8000. Zdravotníků pozitivně testovaných na koronavirus je aktuálně 7300, zhruba o tisíc víc než na konci roku, z toho asi 1250 lékařů a 3400 sester.

Rizikový index protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti nemoci covid-19, se nezměnil. Druhý den je na 84 bodech ze sta, což odpovídá nepřísnějšímu stupni pohotovosti. Vláda nevyloučila další zpřísnění opatření, záležet bude na vývoji epidemie v tomto týdnu.

Vakcínu proti covidu-19 od firmy Moderna dnes podle dostupných informací dorazila do Brna, ve středu má dávky převzít Fakultní nemocnice Ostrava a v dalších dnech zamíří do víc než 150 domovů seniorů a sociálních zařízení v Moravskoslezském kraji. V celém Česku je zatím naočkováno asi šest procent domovů pro seniory, postižené a zařízeních se zvláštním režimem. Podle odhadů Asociace poskytovatelů sociálních služeb by za dva týdny mohla mít očkování za sebou polovina těchto zařízení.

Vakcínu proti koronaviru dodává zatím stát bez potřebného zdravotnického materiálu, tedy například jehel a stříkaček. Nemocnice je musí brát ze svých zásob, některé ale upozorňují, že jich nebudou mít dostatek. Situaci proto řeší Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Česko se podle serveru iROZHLAS také připojilo ke společnému celoevropskému tendru. Unie objednává zdravotnický materiál z Číny.

Hospodářská komora dnes uvedla, že státní pomoc podnikatelům byla loni asi o 40 procent nižší, než vláda na jaře slibovala. Kompenzace kvůli pandemii covidu činily 110 miliard korun. Fakticky stát vyplatil podporu 23 miliard Kč, formou daňových úlev a odkladů plateb podnikatelé ušetřili 87 miliard Kč. Představitelé vlády přitom loni v květnu podle Hospodářské komory avizovali, že podnikatele a zaměstnance v souvislosti s koronavirovou krizí podpoří sumou 1,2 bilionu korun. Přímá podpora měla z této částky tvořit asi 90 miliard korun, pomoc přes daňové úlevy a odklady plateb měla činit zhruba 145 miliard korun.