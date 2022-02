Česko stáhlo žalobu na Polsko u Soudního dvora EU kvůli dolu Turów

Praha - Česká republika stáhla žalobu u Soudního dvora Evropské unie, protože Polsko splnilo dohodnutou podmínku a zaslalo finanční kompenzace kvůli hnědouhelnému dolu Turów. ČTK to dnes řekl mluvčí vlády Václav Smolka. Polsko poslalo smluvenou částku 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun).

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) ČTK sdělila, že od Polska její úřad obdržel domluvenou částku na řešení vlivu těžební činnosti v dole u českých hranic. Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek na dotaz ČTK po podpisu mezivládní dohody s polským protějškem Mateuszem Morawieckým řekl, že právě poté Česko žalobu stáhne.

Částka 35 milionů eur poputuje do Libereckého kraje, deset milionů bude náležet českému státu. Mezivládní transfer činí 35 milionů eur, dalších deset milionů dnes už dříve poskytla Libereckému kraji nadace těžební společnosti PGE, která důl provozuje.

Česko se na unijní soud obrátilo loni v únoru poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise (EK).

Varšava námitky Prahy i Bruselu odmítala. Soud pak loni v květnu nařídil Polsku ukončit práce v dole až do vydání konečného rozsudku. Protože se Varšava odmítla podřídit a těžba pokračuje, vyměřil soud Polsku pokutu půl milionu eur (12,2 milionu korun) denně. Částka mezitím vzrostla na skoro 70 milionů eur (1,7 miliardy korun). Morawiecki penále odmítá zaplatit a chce kvůli tomu vyjednávat s unijními institucemi.

Penále se Polsku má přestat načítat právě dnem, kdy Česko žalobu stáhne. Mluvčí EK Adalbert Jahnz ve čtvrtek řekl, že doposud uloženou pokutu ale Varšava zaplatit musí a EK se jí chystá první část dlužné sumy strhnout z unijních dotací.

Důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu. Ta je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Obyvatelé příhraničních obcí na české straně hranice poukazují na to, že v oblasti kvůli těžbě ubývá spodní vody, a stěžují si i na hluk a znečištění prachem.

Kompromis v dlouho vyjednávané mezivládní dohodě nastal kromě peněžní částky, kdy původně Česko požadovalo 50 milionů eur a Polsko nabízelo 40 milionů, také v době soudního dohledu. Země se dohodly na pěti letech. Praha původně chtěla desetiletý dohled, Varšava dvouletý.

Polsko se podle Fialy v dohodě zavázalo mimo jiné k dostavbě podzemní stěny k zabránění odtoku podzemních vod z českého území, stavbě ochranného valu a dalším opatřením například k zlepšení ovzduší v regionu. Do dokončení těžební činnosti bude podle dohody zajišťován monitoring hlukové zátěže z dolu, kvality ovzduší, terénních pohybů a hladin podzemních vod. Bude též fungovat fond malých projektů k financování místních a regionálních projektů v oblasti životního prostředí.

Smlouva podle vládního mluvčího Smolky vznikla na vládní úrovni, je tak účinná podpisem obou smluvních stran. V nejbližší době bude zveřejněna ve sbírce mezinárodních smluv. Obě strany také jmenují své zmocněnce.

Na transparentní účet Libereckého kraje dorazilo deset mil. eur od PGE

Na transparentní účet Fondu Turów-ČR-PL Libereckého kraje dorazilo ještě ve čtvrtek deset milionů eur (240,9 mil.Kč) od polského vlastníka dolu Turów a sousední elektrárny společnosti PGE. ČTK o tom dnes informoval mluvčí krajského úřadu Filip Trdla. Na účet by mělo ještě dorazit 25 milionů eur (602 mil.Kč) od polské vlády.

Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová už ve čtvrtek večer informovala, že Polsko náhradu převedlo, ani na účet českého ministerstva životního prostředí ale zatím peníze nedorazily. "Podle našich informací poslala ještě ve čtvrtek peníze i polská vláda, nezadala ale okamžitou platbu jako PGE, takže připsání peněz může trvat několik dní," sdělil na dotaz ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Kompenzace jsou součástí česko-polské dohody o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Země se dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole. Jde o kompromis, Česko původně požadovalo až 50 milionů eur a Polsko nabízelo 40 milionů eur. Částka 35 milionů eur poputuje do Libereckého kraje, deset milionů bude náležet českému státu.

Liberecký kraj peníze použije na konkrétní projekty v nejbližším okolí dolu Turów na českém území - na výstavbu náhradních vodovodů a zdrojů vody. "Budou ale určeny také na sledování stavu budov, které jsou především nejblíže dolu v obci Uhelná, Oldřichov na Hranicích," řekl hejtman. Podmínky čerpání peněz z Fondu Turów zveřejní podle něj kraj co nejdříve. "Už nyní ale mohu říct, že počítáme s vícezdrojovým financováním. Nejprve se musíme sejít s dotčenými obcemi a vodárenskými společnostmi, ale i se zástupci ministerstva zemědělství," doplnil Půta.

Podle krajského radního pro životní prostředí Václava Židka (Piráti) se chce vedení kraje se zástupci obcí a vodohospodářských společností z dotčené oblasti sejít už příští týden. Oněch 45 milionů eur z Polska navíc nejsou jediné peníze, které do regionu půjdou. "Je tam ještě dlouhodobý společný závazek financování Fondu malých projektů, který bude administrovat Euroregion Nisa. Polská strana se tam zavázala dávat 250.000 eur ročně, dalších 125.000 euro půjde z českého ministerstva životního prostředí a stejná částka z rozpočtu Libereckého kraje," řekl Židek.

Peníze by podle Židka měly jít do fondu po celou dobu činnosti dolu. "Klidně až do roku 2044, kdy se předpokládá ukončení těžby. Peníze by měly jít do opatření v krajině zaměřených na zadržení vody, ale také péči o krajinu, určené budou pro Euroregion Nisa, přednostně by tyto peníze měly jít do příhraničních oblastí postižených těžbou," dodal Židek. Na menší projekty životního prostředí by to tak mohlo každoročně zajistit dalších 12 milionů korun.