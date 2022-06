Česko-slovenské energetické fórum živě: Digitalizace, Prosumers a Infrastruktura aneb DPI – dny poté?

Letošní ročník Česko-slovenského fóra, které pořádá platforma ČSEF ve dnech 15. a 16. června, nabídne to nejaktuálnější z energetického dění v České a Slovenské republice a zprostředkuje vám názory vrcholných zástupců oboru energetiky. V debatách nebudou chybět představitelé energetických regulačních úřadů, ministerstev, operátorů trhu, výrobci elektřiny, poskytovatelé flexibility a další.

Diskusi prvního dne dvoudenní konference můžete sledovat 15. června od 14:00. Kompletní program je již zveřejněn na webových stránkách www.cskonference.cz a www.cskonferencia.sk.

V úvodním rozhovoru si Jan Fousek, ředitel asociace AKU-BAT, popovídá o konkrétních krocích zmírňujících dopad vysokých cen elektřiny a plynu na obyvatele ČR s Marianem Jurečkou, místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí.

Vysoké ceny elektřiny vedly k úpadku několika dodavatelů v Česku i na Slovensku, a došlo tak k aktivaci institutu dodavatele poslední instance – DPI. DPI je záchrannou sítí k poskytnutí přechodné doby odběratelům pro nalezení nového dodavatele právě v případě úpadku jejich stávajícího. To, jaké jsou dopady aktuálního dění na společnost, bude jedním z mnoha témat Česko-slovenského energetického fóra. Budeme se ptát na otázky, jak dění na trhu s elektřinou v uplynulých měsících otřáslo institutem DPI a jaké změny přinese. Dozvíte se také, jaké budou očekávané dopady cen na odběratele, jak se budou vyvíjet ceny energií či jaká se chystají opatření na ochranu účastníků trhu.

První den se také dotkneme tématu energetického mixu a toho, a jak energetiku obou států ovlivní konflikt na Ukrajině. Nynější podoba energetického mixu byla ovlivněna zejména tlakem na odklon od uhlí a evropským plánem, zejména Green Dealem, který má zajistit snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Po více než dvou měsících války na Ukrajině je na stole požadavek na revizi energetického mixu s eliminací spotřeby ruského plynu v EU. Tento požadavek může významně změnit podobu zdrojové základny jak v celé EU, tak i v ČR a SR. Jak zástupci hlavních výrobců elektřiny a energetičtí experti vidí budoucnost české a slovenské energetiky? Bude se odkládat uzavírání uhelných elektráren? Dojde k reformě na trhu s povolenkami? Bude elektřina pro většinu domácností nedostupným statkem, nebo vznikne státní dodavatel energií pro domácnosti a vrátíme se do roku 2001?

Druhý den se zaměříme především na řízení flexibility koncovými spotřebiteli a na bateriová úložiště. V České a Slovenské republice se v minulosti využíval princip hromadného blokování a ovládání spotřebičů v domácnostech – HDO. Přicházející flexibilita tento princip posouvá dále a přináší nové možnosti pro řízení výkonu v elektrických sítích. V obou státech roste skupina aktivních koncových zákazníků, kteří už dnes investují do svých technologií. Řešení pro řízení flexibility může kromě obchodních benefitů poskytnout nástroje pro aktivní řízení diagramů zátěže. Přijďte s námi diskutovat o tom, jaké benefity mohou investice koncových zákazníků přinést ostatním účastníkům trhu s energiemi, a samozřejmě i o tom, jak tyto zákazníky odměníme za jejich aktivní přístup. Co mohou koncoví zákazníci udělat pro zvýšení bezpečnosti dodávek elektrické energie a co můžeme získat jejich zapojením?

Rozvoj bateriových úložišť v České a Slovenské republice v minulých letech významně zaostal za rozvojem a využitím bateriových úložišť v západní Evropě. Neexistující definice bateriových úložišť v energetickém zákoně by však měla být v blízké budoucnosti minulostí a následně, po úpravě sekundární legislativy, lze očekávat jejich významný rozvoj v ČR a SR. Přijďte si poslechnout diskusi významných dodavatelů bateriových úložišť spolu s energetickými experty ohledně dalšího vývoje trhu. Co musí novelizované právní předpisy obsahovat, aby došlo k významnému rozvoji? Jaké technologie baterií se k čemu hodí? Podaří se nové typy baterií přenést z laboratoří do standardního procesu výroby, nebo v blízké době nelze očekávat významnou technologickou revoluci? Jaký lze očekávat vývoj cen baterií a k čemu všemu může zákazník baterie nyní použít?

Na tyto a další otázky budeme odpovídat a společně diskutovat v rámci 4 bloků a dvou dnů. Nenechte si ujít další ročník konference Česko-slovenské energetické fórum! Celou konferencí Vás provede moderátorka Kamila Ulčová.

Konference je spoluorganizována platformou ČSEF společně s významnými českými a slovenskými energetickými společnostmi. Konference by měla být opět jedním z nejvýznamnějších setkání vrcholových představitelů a odborníků v tomto sektoru a zároveň diskusním fórem, na kterém přednášející otvírají ta nejaktuálnější témata z oblasti energetiky.