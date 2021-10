Česko si připomnělo vznik státu, Babiš se obává o budoucnost

Praha - Česko si dnes připomnělo 103. výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918. Akce se konaly po celé zemi. Pietní setkání se po roční pauze způsobené pandemií koronaviru uskutečnilo také na pražském Vítkově. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve večerním televizním projevu uvedl, že výhled do budoucna není optimistický, a doufá, že nová vláda bude bojovat za české zájmy. Prezident Miloš Zeman se kvůli své hospitalizaci dnešních akcí neúčastnil. Předávání státních vyznamenání Hrad přesunul na 1. ledna, seznam oceněných zveřejnil dnes večer. Nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, dostali mimo jiné herečka Jiřina Bohdalová, kosmonaut Vladimír Remek a posmrtně podnikatel Petr Kellner.

Babiš svůj projev přednesl v den, kdy obvykle vystupuje při udělování státních vyznamenání na Pražském hradě prezident. "Z novinových titulků se zdá, že se na nás řítí jedna pohroma za druhou. Možná i nás tak trochu zachvátila nemoc. A možná je to nejen nemoc těla, ale i nemoc duše," řekl premiér. "Ano, ten výhled není zrovna optimistický, ale naše republika a náš národ se dokázal vyrovnat s mnohem horšími obdobími," dodal. Opětovně lidi vyzval, aby se nechali očkovat proti koronaviru.

Na Vítkově Babiš novinářům řekl, že Česká republika by si měla vážit své nezávislosti. "Jsme svrchovaný stát, i když jsme součástí Evropské unie a NATO, neměli bychom nechat cizí instituce a cizí státy zasahovat do naší svrchovanosti," uvedl. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v reakci na jeho slova řekl, že "jestli někdo dělá něco pro svrchovanost a svébytnost České republiky, tak je to zejména parlamentní diplomacie českého Senátu" a že Babiš by se tím měl inspirovat.

Vedle premiéra a šéfa Senátu položili na Vítkově u hrobu Neznámého vojína věnce také například ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo náčelník generálního štábu Aleš Opata. Zemana zastoupil náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše. Na ceremoniál kvůli koronaviru nesměla veřejnost, což někteří lidé nesli nelibě. Návštěvníků, kteří se chtěli zúčastnit, se sešlo několik desítek. Ministerstvo obrany uvedlo, že o zákazu pro veřejnost rozhodla hlavní hygienička. Spolu s covidem zkomplikovala akci také mlha. Kvůli ní nemohly vzlétnout gripeny ani vojenské helikoptéry.

Podobně jako Babiš před vlivem EU varoval i bývalý prezident Václav Klaus v projevu v Míčovně na Pražském hradě na akci pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu a dalšími spolky. Podle Klause Česko opět stojí na klíčové křižovatce, na které začíná jít o všechno. Míní, že "bořitelé našeho světa" ke svým cílům využívají především mezinárodní instituce jako Organizaci spojených národů a EU. "I v důsledku toho politika Bruselu sleduje jiné cíle, než jakými jsou svoboda, prosperita a zvyšování životní úrovně obyvatel Evropy," uvedl Klaus. Kritizoval "nevědeckou klimatickou chiméru", útok na životní styl Evropanů nebo omezování občanských práv a svobod "pod záminkou epidemie".

Lidé se scházeli rovněž u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze. Položením květin tam uctili vznik republiky i zástupci Senátu či rektoři. Vystrčil připomněl, že Československo rovněž stálo na parlamentní demokracii a dvou parlamentních komorách. Podle něj je nutné dál pečovat o suverenitu a nezávislost země a její demokratické principy. Nedávné volby do Sněmovny, ve kterých uspěla opozice, označil za naději. Zástupci Československé obce legionářské položili květiny u pomníku československých legionářů na pražském náměstí Pod Emauzy.

Prezident se rozhodl vyznamenat 29 lidí, Řádem bílého lva ocenil pět z nich. Nejvyšší státní vyznamenání dostávají posmrtně také válečný československý pilot Alexander Hess a britský politik Alfred Duff Cooper, který rezignoval na protest proti podpisu mnichovské dohody. Řád Tomáše Garrigua Masaryka obdrží zakladatel moderní československé epidemiologie Karel Raška. Medailí Za hrdinství Zeman vyznamenává českého velvyslance v Afghánistánu Jiřího Balouna a velitele jednotky Vojenské policie KAMBA v Afghánistánu Zdeňka Poula. Oba se v srpnu podíleli na evakuaci Čechů a afghánských spolupracovníků ČR z Kábulu. Stejnou medailí oceňuje prezident in memoriam štábní praporčici Michaelu Tichou, která loni v listopadu zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku.

Dalších 20 vědců, umělců, podnikatelů nebo válečných veteránů získává medaile Za zásluhy. Jsou mezi nimi třeba historik Robert Kvaček, in memoriam ekonom Michal Mejstřík a bojovník od Tobrúku a přístavu Dunkerque Jan Horal. Zeman medaili předá také judistovi Lukáši Krpálkovi a tenisovému manažerovi Miroslavu Černoškovi. Dostane ji zakladatel továrny na dorty Marlenka Gevorg Avetisjan, zesnulý režisér František Filip, textař, režisér a scenárista Pavel Žák, hudebník Karel Vágner, vinař Miloš Michlovský, psychiatr a spisovatel Jan Cimický a předseda Národní rady osob se zdravotním postižním Václav Krása.

Pietní akty se konaly v řadě měst. Například u Pomníku bojišť první a druhé světové války v Husově sadu v centru Ostravy si vznik státu připomněli představitelé Moravskoslezského kraje, města, armády, policie a různých organizací. Na budově olomoucké radnice odpoledne odhalili obnovenou pamětní desku, která připomíná první oficiální návštěvu prezidenta Masaryka ve městě. Město Hradec Králové vpodvečer u příležitosti státního svátku ocenilo čtyři významné osobnosti a dvě instituce.

V Bratislavě položila věnce k sochám Masaryka a spoluzakladatele společného státu Čechů a Slováků Milana Rastislava Štefánika slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "V dané době byla republika velmi moderním státem, s moderní ústavní listinou, ústavním soudem, volebním právem pro ženy," řekla. Vznik Československé republiky byl podle ní předpokladem samostatné slovenské státnosti.