Česko si připomíná vznik státu, Babiš a Klaus kritizovali EU

Praha - Česko si dnes připomíná 103. výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918. Akce se konají po celé zemi. Pietní setkání se po roční pauze způsobené pandemií koronaviru uskutečnilo také na pražském Vítkově. Covid ho ale ovlivnil i letos, bylo bez účasti veřejnosti. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve vyjádření pro novináře uvedl, že Česko by nemělo dovolit zásahy do své svrchovanosti, což podle něj nejvíc dělá EU. Unii ve svém projevu v Míčovně na Pražském hradě kritizoval i bývalý prezident Václav Klaus. Prezident Miloš Zeman se kvůli své hospitalizaci dnešních akcí neúčastní, předávání nejvyšších státních vyznamenání Hrad přesunul na 1. ledna. Večer ale Hrad zveřejní seznam oceněných.

Na Vítkově položili u hrobu Neznámého vojína věnce kromě Babiše například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo náčelník generálního štábu Aleš Opata. Zemana zastoupil náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše.

Někteří lidé nesli nelibě, že veřejnost na ceremoniál nesměla. Návštěvníků, kteří se chtěli zúčastnit, se sešlo několik desítek. Ministerstvo obrany uvedlo, že o zákazu pro veřejnost rozhodla hlavní hygienička. Kromě covidu zkomplikovala akci také mlha. Kvůli ní nemohly vzlétnout gripeny ani vojenské helikoptéry.

Babiš uvedl, že Česká republika by si měla vážit své nezávislosti. "Jsme svrchovaný stát, i když jsme součástí Evropské unie a NATO, neměli bychom nechat cizí instituce a cizí státy zasahovat do naší svrchovanosti," řekl premiér. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v reakci na jeho slova řekl, že "jestli někdo dělá něco pro svrchovanost a svébytnost České republiky, tak je to zejména parlamentní diplomacie českého Senátu" a že Babiš by se tím měl inspirovat. Premiér dnes ve 20:15 ještě vystoupí s několikaminutovým projevem, který nabídnou veřejnoprávní média i soukromé televize nebo servery.

Akci v Míčovně Pražského hradu, na které vystoupil Klaus, pořádal Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) spolu s dalšími spolky. Zúčastnilo se jí asi 100 lidí. Podle Klause Česko opět stojí na klíčové křižovatce, na které začíná jít o všechno. Míní, že "bořitelé našeho světa" ke svým cílům využívají především mezinárodní instituce jako Organizaci spojených národů a EU. "I v důsledku toho politika Bruselu sleduje jiné cíle, než jakými jsou svoboda, prosperita a zvyšování životní úrovně obyvatel Evropy," uvedl Klaus. Kritizoval "nevědeckou klimatickou chiméru", útok na životní styl Evropanů nebo omezování občanských práv a svobod "pod záminkou epidemie".

Lidé se scházejí rovněž u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze. Položením květin tam uctili vznik republiky i zástupci Senátu či rektoři. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) připomněl, že Československo rovněž stálo na parlamentní demokracii a dvou parlamentních komorách. Podle něj je nutné dál pečovat o suverenitu a nezávislost země a její demokratické principy. Nedávné volby do Sněmovny, ve kterých uspěla opozice, označil za naději.

Pietní akty se konají v dalších českých městech. Například u Pomníku bojišť první a druhé světové války v Husově sadu v centru Ostravy si vznik státu připomněli představitelé Moravskoslezského kraje, města, armády, policie a řady organizací. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) uvedl, že doba není jednoduchá a společnost je rozpolcená možná více než v minulosti. "Čelíme nepříteli, který je neviditelný, který je skutečně velmi nebezpečný, a o to více si myslím, že bychom měli být pozitivní, sjednoceni a stavět se proti tomu společně," řekl hejtman.

V Bratislavě položila věnce k sochám Masaryka a spoluzakladatele společného státu Čechů a Slováků Milana Rastislava Štefánika slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "V dané době byla republika velmi moderním státem, s moderní ústavní listinou, ústavním soudem, volebním právem pro ženy," řekla. Vznik Československé republiky byl podle ní předpokladem samostatné slovenské státnosti.