Česko si podle prezidenta může schodek 500 mld. dovolit, řekl Havlíček

Praha - Česká republika si podle prezidenta Miloše Zemana může zvýšení letošního schodku státního rozpočtu kvůli opatřením proti koronaviru ze 300 na 500 miliard korun dovolit. Po dnešním společném setkání to řekl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zeman podle něj uvedl, že zvýšení schodku rozumí a chápe, proč se dodatečné zdroje do ekonomiky dávají.

"Nebavili jsme se o tom, jestli zvýšení schodku podporuje, nebo ne. On řekl, že mu rozumí. Chápe, proč se v současné době zdroje do ekonomiky dávají. S tím, že bude diskuse, do čeho se ty peníze budou konkrétně dávat, jak to bude s příjmovou stránkou. To jsou věci, které nás teď rozpočtově čekají," uvedl Havlíček. Zeman před časem řekl, že dříve naplánovaný schodek 300 miliard korun by mohl být dostatečný.

Míra zadluženosti České republiky na HDP podle Havlíčka zvýšením deficitu stoupne ze současných zhruba 30 procent na 35 až 40 procent. "V míře zadlužení se posunou i další země," podotkl.

Havlíček dále uvedl, že dubnový meziroční propad průmyslové výroby více než o třetinu není nic úplně nečekaného. "Naproti tomu jde relativně dobrý výsledek stavebnictví, což je částečně dáno tím, že jsme drželi stavebnictví nad vodou tím, že jsme mu dávali zakázky v dopravní infrastruktuře. V době, kdy byla ta největší krize, jsme zvýšili motivaci pro stavební firmy, aby stavěly dálnice a silnice prvních tříd," doplnil ministr. Výkon stavebnictví podle Českého statistického úřadu v dubnu meziročně klesl o 4,6 procenta. Za první čtyři měsíce odvětví stagnovalo. Zatímco pozemní stavitelství kleslo o 3,2 procenta, inženýrské stavitelství, které je z velké části tvořené výstavbou dopravní infrastruktury, o 14,7 procenta vzrostlo.

Podporu stavebnictví označil Havlíček za zcela zásadní. "Váže na sebe 360.000 pracovních míst, 250.000 různých firem, dodavatelů, řemesel. A to, že se nám podařilo stavebnictví udržet v poměrně dobré kondici, je důležité. Váže se na ně i průmysl, například ocelářský," uvedl dále ministr.

Dnešní schůzky se podle něj zúčastnil celý Zemanův expertní tým, tedy například guvernér ČNB Jiří Rusnok, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, předseda Svazu měst a obcí František Lukl, ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nebo ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Přítomen byl rovněž generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Podle Havlíčka byly na programu jednání rovněž klíčové energetické investice. "Diskutovali jsme i to, že budou v řádu několika týdnů uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZ a také upřesněn časový harmonogram další výstavby jaderné elektrárny v Dukovanech," dodal Havlíček.

ciz gcm