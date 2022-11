Česko se zaručí za část úvěru, kterým EK financuje pomoc Ukrajině

Praha - Česko se zaručí za část úvěru, který si vzala Evropská komise kvůli poskytnutí finanční pomoci Ukrajině, jež čelí ruské agresi. Poskytnutí záruky ve výši 1,4 miliardy korun schválila vláda a pověřila ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) podpisem příslušné dohody. Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Celková hodnota pomoci, kterou Evropská unie Ukrajině pošle, je pět miliard eur (122,4 miliardy korun).

Evropská komise na počátku října podpisem memoranda potvrdila půjčení pěti miliard eur Ukrajině jako mimořádné finanční pomoci. První miliarda eur už byla Kyjevu vyplacena, další dvě části pomoci mají být vyplaceny do konce letošního roku.

Prostředky na poskytnutí pomoci získává Evropská komise půjčkou na kapitálových trzích nebo od finančních institucí. Za úvěr se částečně zaručí rozpočet EU, který by v případě nesplacení úvěru Ukrajinou pokryl devět procent nesplacené částky. Dalších 61 procent celkových úvěrů mají pokrýt záruky od členských států unie.

Pokud by bylo nutné záruku vyplatit v plné výši, podílela by se na ní Česká republika 57,4 milionu eur (1,4 miliardy korun). Pokud Ukrajina nesplní své platební závazky a na pokrytí chybějící částky nebude stačit záruka z rozpočtu EU, měly by členské státy po žádosti Evropské komise poskytnout přislíbené zdroje bez odkladů a bez stanovování podmínek.