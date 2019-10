Česko se zapojí do projektu letky transportních letadel

Praha - Česká republika se zapojí do vzniku mezinárodní letky transportních letadel. Armáda tak získá lepší přístup ke strategické letecké přepravě či k zajištění tankování za letu a k přepravě zraněných. Zapojení do iniciativy dnes na návrh ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) schválila vláda, informoval o tom její tiskový odbor. Ministerstvo obrany za vstup do projektu zaplatí jednorázově 594 miliony korun, poté bude každoročně platit 32,6 milionu korun na provoz a deset milionů na personál. Náklady za 30 let budou kolem 1,87 miliardy korun, sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Mnohonárodní flotilu víceúčelových tankovacích a transportních letadel společně zakládají Nizozemsko, Německo, Belgie, Lucembursko a Norsko. Cílem je vznik mnohonárodní letky osmi letounů Airbus A-330, které budou mít mateřské základny v Nizozemsku a v Německu. "Program vznikl na základě analýzy nedostatečných vojenských schopností evropských států NATO v oblasti tankování za letu, strategické přepravy a evakuace raněných (MEDEVAC)," uvedl Fajnor. Česká republika se podle něj plánuje do iniciativy zapojit oficiálně na zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu na konci října.

"Zapojením do programu získá Armáda České republiky (AČR) výrazně lepší dostupnost k prostředkům určeným pro jmenované činnosti. Nebude se muset spoléhat na kapacity svých spojenců v rámci NATO, které nejsou vždy dostupné v termínech, kdy je potřebuje AČR využít, nebo komerčních subjektů, které vykazují jistou míru nespolehlivosti," poznamenal Fajnor. Ministerstvo obrany očekává, že projekt bude znamenat finanční úspory i vyšší vycvičenost příslušníků vzdušných sil české armády.

Účastnické státy budou platit své příspěvky podle toho, kolik letových hodin budou požadovat. Zajistit také musí personál.

Web zabývající se českými vzdušnými silami czechairforce.com uvedl, že program iniciovalo Nizozemko. Sdílená letadla budou ve vlastnictví NATO a budou řízena agenturou NSPA (NATO Support and Procurement Agency). První letoun mají země převzít příští rok v květnu, poslední v roce 2024. "Kontrakt předpokládá, že každý letoun bude využíván s náletem přibližně 1100 hodin ročně," uvedl web.

Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) byl postaven na základě civilního dopravního Airbusu A330-200. Používán může být pro tankování za letu i pro přepravu osob a nákladu.