Česko se za 11 let členství v ESA zapojilo do řady misí

Čeští vědci z Akademie věd ČR dokončili vývoj přístroje (na snímku z 27. listopadu 2015), který bude ve vesmíru měřit elektromagnetické vlny. Má se stát součástí přístroje RPW (Radio and Plasma Waves) na meziplanetární evropské sondě Solar Orbiter, která bude obíhat mezi Sluncem a Zemí. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Za 11 let členství v Evropské kosmické agentuře (ESA) se Češi zapojili do přípravy řady misí. Z vědeckých se jedná o Solar Orbiter, která bude startovat ke Slunci v roce 2020, nebo připravovanou misi ke třem měsícům Jupiteru Juice. Podíleli se také na kosmickém dalekohledu či na magnetometrických družicích Swarm. Nově se bude ČR podílet také na vývoji optiky pro misi Flex, která má studovat zdravotní stav vegetace na Zemi. ČTK to sdělili zástupci odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací ministerstva dopravy.

Zájem českých vědeckých institucí o účast na vesmírných misích ESA roste. Češi se podle materiálu, který ČTK poskytl zmíněný odbor, hlásili do konsorcií na přípravu devíti z 27 kandidátů na vědeckou misi M4, tedy misi střední velikosti do 450 milionů eur (přes 11,5 miliardy korun). Z těchto 27 se vybrala jedna vítězná mise Ariel, jež má být zaměřena na pozorování exoplanet a v níž se také rýsuje česká účast.

Česká pracoviště mají také zájem o účast na misích Athena s rozpočtem do 900 milionů eur (přes 23 miliard korun) a Plato. U druhé jmenované bude brněnská firma SAB Aerospace pracovat na návrhu komplexního řešení pro celou družici. "Doposud české firmy a vědecké ústavy pracovaly na designu jednotlivých přístrojů," uvedl odbor.

"Poprvé se také stane, že česká firma bude vystupovat z pozice tzv. prime contractora, tedy společnosti, která bude v rámci vlastního svěřeného projektu vypisovat další zakázky a spolu s odborníky z ESA je hodnotit," doplnil. Cílem mise Plato je studovat vlastnosti Zemi podobných planet v tzv. obytných zónách kolem hvězd slunečního typu. Start je plánován na rok 2026.

České firmy a vědecké ústavy se účastní na pěti přístrojích pro misi Solar Orbiter. Na přípravě mise se podílí několik ústavů Akademie věd ČR (AV ČR), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a několik firem. Ústav fyziky atmosféry AV ČR a konsorcium čtyř společností se pak účastní práce na přípravě mise Juice.

Další mise Biomass poskytne mapy množství uhlíku uloženého v lesích a zaměří se i na to, jak se zásoby mění během roku i během pětiletého trvání mise. "Cílem je zjistit množství absorpce oxidu uhličitého, který je uvolňován při hoření fosilních paliv," uvedl odbor. Software pro část družice vzniká v pražské firmě Space Systems Czech.

Společně s ruským Roscosmosem připravuje ESA misi ExoMars 2020 k rudé planetě. Ústav fyziky atmosféry AV ČR se podílí na analyzátoru vln určeném k měření kolísání magnetického pole ve frekvenčním pásmu 100 Hz až 20 kHz. "Analyzátorem získané informace budou využity k výzkumu elektromagnetických emisí atmosférického původu, interakce ionosféry a litosféry Marsu ve vazbě na kosmické počasí, magnetických anomálií na Marsu a dalších," napsal odbor.

V roce 2009 se projektů ESA účastnilo 15 firem, v roce 2019 se podle odhadu jedná o 61 firem plus další desítky společností v subdodavatelském řetězci, poznamenal odbor.