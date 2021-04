Česko se vydalo cestou ničení vztahů s Ruskem, uvedla Moskva

Moskva - Česko se vydalo cestou ničení vztahů s Ruskem, uvedla podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Stalo se tak poté, co nový český ministr zahraničí Jakub Kulhánek oznámil, že Česká republika omezí počet lidí na ruském velvyslanectví v Praze podle personálního stavu na české ambasádě v Moskvě.

"V tuto chvíli, v níž nyní jsme, se Praha vydala cestou ničení vztahů. Odpověď na sebe nedá dlouho čekat," prohlásila mluvčí ruského ministerstva Marija Zacharovová v první reakci na Kulhánkovo oznámení.

V Moskvě na ministerstvu zahraničí dnes odpoledne přibližně půl hodiny jednal český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka. Velvyslanec podle agentury Ria Novosti při odchodu uvedl, že zatím dál zůstává a pracuje v Moskvě a potvrdil, že mu byla doručena oficiální odpověď Moskvy týkající se aktuálního diplomatického sporu. Novinářům na místě řekl, že po dnešku očekává ještě další jednání o otázkách vzájemných vztahů mezi Českem a Ruskem.

Rusko nyní udělá všechno proto, aby nucený odjezd diplomatů z Česka neměl negativní důsledky pro ruské občany, kteří se nacházejí na českém území, řekl dnes novinářům náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin. Nedávná rozhodnutí, která neodpovídají ruským ani českým zájmům, Praha podle něj přijala pod tlakem zvnějšku.

Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij dnes podle agentury Ria Novosti poznamenal, že Česko by mělo žádat kompenzace od Washingtonu, který podle jeho názoru vtáhl Prahu do "obrovské provokace". Kulhánek dříve nevyloučil, že Praha bude požadovat náhradu od Ruska za škody vzniklé při explozích v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Z výbuchů jsou podle českých bezpečnostních složek důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU.

Rusko má na stažení pracovníků z ambasády v Praze čas do konce května, upřesnil dnes Kulhánek. Dnes v poledne vypršela lhůta, do které Rusko mělo podle požadavku ČR umožnit návrat všech 20 českých diplomatů na ambasádu v Moskvě. Ti se museli vrátit do ČR v reakci na vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Ruská strana však na požadavek nereagovala.

Na českém velvyslanectví v Moskvě po odjezdu vyhoštěných zůstalo 24 pracovníků, z toho pět diplomatů a 19 administrativně technických pracovníků. Na ruské ambasádě v Praze nyní působí 27 diplomatů a 67 administrativně technických pracovníků. Počty dnes ČTK sdělilo ministerstvo zahraničí.