Česko se v systému PES vrátí do čtvrtého stupně

Praha - Česko se v protiepidemickém systému PES vrátí od pátku 18. prosince do čtvrtého stupně. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Služby a obchody se podle premiéra zavírat nebudou. Návštěvy v domovech seniorů budou dál s testem možné, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Stát do konce roku 2022 promine DPH u dodání očkovacích látek proti koronaviru i testů. Ministerstvo školství prodlouží vánoční prázdniny, místo úterý 22. prosince půjdou žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Skiareály budou moci fungovat od 18. prosince, bez ubytování.

Třetí stupeň platil od 3. prosince, otevřely se obchody, restaurace, služby a skončil zákaz nočního vycházení. "Bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože si samozřejmě uvědomuje, jaký dopad to má na životy lidí," řekl Babiš. Počty nových případů podle něj stoupají i mezi seniory a reprodukční číslo je 1,2. "Při takovém trendu bychom skutečně riskovali ke konci měsíce možná až deset tisíc nakažených (denně)," dodal.

Babiš dále uvedl, že ho to mrzí a poprosil o pochopení a toleranci. "Chápeme rozpoložení těch, kteří se těšili, že budou moci právě teď v rámci Vánoc realizovat svůj byznys," dodal Babiš.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) narůstají počty nových pozitivně testovaných zatím jen postupně, nikoliv skokově. Doufá v to, že tomu tak bude i v případě počtu hospitalizovaných.

Vánoční prázdniny začnou dřív, budou od 21. prosince

Ministerstvo školství kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do konce týdne zůstanou školy v režimu opatření podle třetího stupně systému PES. Mateřské a vysoké školy pak budou kvůli zhoršení epidemické situace příští pondělí a úterý fungovat podle přísnějšího stupně čtyři. ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

"Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu," uvedla mluvčí. Rodiče podle ní budou moci po oba dny čerpat ošetřovné.

Vánoční prázdniny měly podle původní organizace školního roku začít ve středu 23. prosince a skončit v neděli 3. ledna. Žáci by se měli do lavic vrátit 4. ledna.

Blatný: Návštěvy v domovech seniorů budou dál s testem možné

Návštěvy v domovech seniorů budou i po pátečním přechodu Česka do přísnějšího čtvrtého stupně protiepidemického systému PES možné. Návštěvníci budou muset dál mít negativní test. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj se bude testovat také personál a noví klienti, ale i obyvatelé zařízení, kteří se vrátí z návštěv.

Návštěvy byly v domovech zakázané od 9. října. Od soboty 5. prosince za obyvateli zařízení příbuzní a blízcí zase mohou chodit. Musí ale mít po celou dobu respirátor a také negativní test, na kterém byli před méně než 48 hodinami.

"I ve stupni číslo 4 budou umožněny návštěvy v domovech, sociálních zařízeních, a to je z toho důvodu, že máme nyní k dispozici antigenní testy, které s úspěchem v posledním měsíci používáme," uvedl Blatný. Podle něj testování v domovech umožnilo situaci v zařízeních stabilizovat.

Ministr uvedl, že pokračovat bude testování personálu. Zhruba od poloviny listopadu se testuje pravidelně každých pět dnů. Vyšetření budou muset mít i klienti, kteří se do domovů nově stěhují. Test se bude dělat také obyvatelům domovů, kteří se budou vracet z návštěv.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) novinářům před jednáním vlády řekla, že testování po návratu by mohlo lidem umožnit odjet z domovů na Vánoce k rodině. Volnější režim pro seniory ze zařízení a možnost odjet za blízkými na svátky požadovala i Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Navrhovala, aby po návratu lidé podstoupili antigenní test. Pokud by byl pozitivní, výsledek by se potvrdil ještě přesnějším PCR testem. Mezitím by klient byl v izolaci, aby nenakazil ostatní. Stejný byl i postup při plošném testování obyvatel domovů.

Experti poukazují na to, že dlouhodobá izolace má nepříznivý dopad na zdraví a psychiku klientů domovů. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková začátkem listopadu upozornila na to, že se nařízená omezení střetávají se základními lidskými právy a svobodami seniorů v domovech. Uvedla, že do stanovených výjimek ze zákazů vycházení či návštěv se nemusí vejít ani ti klienti, kteří na ně mají nárok. Podle Šimůnkové by tato opatření měla být zcela krajním nástrojem ochrany. Vyzvala Maláčovou, aby zařízením zajistila maximální možnou pomoc.

Studentům od středy skončí pracovní povinnost, rozhodla vláda

Studenti, pro které dosud platila pracovní povinnost ve zdravotních a sociálních zařízeních, se budou moci od středy naplno vrátit ke svému studiu. Vláda dnes schválila zrušení pracovní povinnosti i pro zbývající vysokoškoláky a středoškoláky, kterým v říjnu nařídila pomáhat s druhou vlnou epidemie covidu-19. ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Už minulý týden pracovní povinnost skončila medikům čtvrtého a pátého ročníku v oboru všeobecného lékařství. Dosud ale platila například pro studenty zubního lékařství, středoškolských zdravotnických oborů či oborů zaměřených na sociální péči.

"Pracovní povinnost všech zbývajících studentů, kteří byli zapojeni do pomoci ve zdravotních a sociálních službách, končí ve středu 16. prosince 2020. Posledním dnem, kdy se studenti budou na pomoci podílet, je tedy úterý 15. prosince. Všem studentům, kteří se do pomoci zapojili, chceme vyjádřit velké poděkování," uvedla Lednová.

Kabinet vyhlásil pracovní povinnost pro studenty 12. října. Na začátku listopadu povolaly kraje do nemocnic, kde chyběl personál kvůli covidu-19, téměř 800 mediků. Dalších více než 2100 studentů medicíny z osmi lékařských fakult se do zdravotnických zařízení zapojilo dobrovolně. Nastoupili například jako sanitáři nebo ošetřovatelé.

O zrušení pracovní povinnosti studentů všeobecného lékařství rozhodla vláda minulé pondělí, její rozhodnutí začalo platit ve čtvrtek. Pracovní povinnost se ale nadále týkala pátých ročníků zubařství či farmacie, posledních ročníků bakalářského a magisterského studia na vysoké škole nebo zdravotnických oborů na vyšších odborných a středních zdravotnických školách a všech ročníků zdravotnických navazujících magisterských programů a navazujícího magisterského programu jednooborová psychologie. V sociálních zařízeních musely vypomáhat vybrané ročníky středních, vyšších odborných i vysokých škol ze sociálních či některých pedagogických oborů.

Ke zrušení pracovní povinnosti studentů již dříve vládu vyzývala část opozice nebo Masarykova univerzita (MU), podle kterých už nebyla jejich pomoc nutná a bránila studentům v přípravě na zkoušky. Pracovní povinnost měla přednost i před účastí ve výuce, ze které byli pracující studenti omluveni. Rektor MU Martin Bareš v pátek uvedl, že předchozí rozhodnutí zrušit pracovní povinnost pouze medikům nepovažuje za správné a mělo by platit pro všechny studující.

Z podnětů krajských koordinátorů intenzivní péče podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) už minulý týden vyplynulo, že ve většině krajů v nemocnicích už studenti nejsou potřeba. Za výjimku označil kraj Karlovarský, kde výpadek po uvolnění mediků převzala armáda. Studenti, kteří v nemocnicích pracují dobrovolně nebo tam mají pracovní smlouvu, mohou v zařízeních zůstat.

Lidé si budou moci znovu odnést kávu nebo čaj z provozovny

Lidé si budou znovu smět odnášet například kávu nebo čaj připravené v provozovně. Vláda na dnešním zasedání zrušila zákaz prodeje nealkoholických nápojů s sebou, které byly připraveny v restauraci či výdejovém okénku. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nařízení platilo od čtvrtka, kdy vláda změnila protikoronavirové opatření, které má zamezit shlukování před stánky a omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti.

Vláda ve čtvrtek vydala nové usnesení o prodeji nápojů. Původní zakazovalo prodej alkoholických nápojů z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory. Opozice upozorňovala na podnikatele, kteří přijdou o možnost na trzích prodávat například medovinu v lahvích, a také na zvyk kupovat v restauracích pivo s sebou "do džbánku". Změnou usnesení ale kabinet zakázal prodávat veškeré rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci mimo její vnitřní prostory. Nové usnesení je podle Blatného upraveno tak, že se týká výslovně alkoholických nápojů.

Za zákaz prodeje kávy s sebou se v neděli v rozhovoru pro Českou televizi omluvil premiér Andrej Babiš (ANO). Zákaz označil za "totální nesmysl", přestože jím vedený kabinet usnesení schválil. "To se nedá pochopit, byla to chyba," řekl k opatření.