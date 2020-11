Česko se mírně přiblížilo 15. místu v žebříčku koeficientů UEFA

Nyon (Švýcarsko) - České fotbalové kluby se po povedeném čtvrtečním vystoupení ve 4. kole základních skupin Evropské ligy opět mírně přiblížily k první patnáctce v žebříčku národních koeficientů UEFA, zajišťující jako poslední pět účastníků v pohárech. O necelý bod snížily manko na patnáctý Kypr, na který ztrácejí tři a čtvrt bodu. V žebříčku si Česko upevnilo 19. místo. Návrat do elitní patnáctky však nadále zůstává nepravděpodobný.

České kluby se vinou odečtu výsledků za nadprůměrnou sezonu 2015/16 v úvodu tohoto pohárového ročníku propadly až na 21. místo. Po úspěších ve 3. kole Evropské ligy před třemi týdny se pak posunuly na 19. příčku a na ní zůstaly i po čtvrtečním programu.

Díky výhře Sparty nad Celticem Glasgow 4:1 a vítězství Slavie 3:1 v Nice snížily tuzemské týmy ztrátu na elitní patnáctku stejně jako před třemi týdny o 0,8 bodu. Liberec podlehl 0:2 Hoffenheimu a tentokrát nic nezískal. Za vítězství v hlavní fázi pohárů se připisují dva body, které se dělí počtem zástupců v pohárech, v českém případě pěti.

Aktuálně se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2022/23. V ročníku 2021/22 má ještě český fotbal nadále jistotu pěti účastníků v pohárech, neboť se po minulé sezoně těsně udržel v elitní patnáctce.

Aby se tuzemské kluby do první patnáctky vrátily, musely by přeskočit čtyři země. Čtrnácté Dánsko, těsně patnáctý Kypr, šestnácté Srbsko a osmnácté Švýcarsko mají ve hře už jen jediného zástupce, sedmnácté Řecko pak stejně jako Česko tři celky.

Trojice Slavia, Sparta a Liberec by musela v této sezoně získat ještě o minimálně 17 bodů více než kyperská Omonia Nikósie nebo dánský Midtjylland. Čeští zástupci by tak oproti jednomu z konkurentů museli dosáhnout ještě aspoň na osm výher a jednu remízu.

Zároveň by české trio muselo uhrát ještě nejméně o devět bodů více než Crvena zvezda Bělehrad, o pět bodů více než řecká trojice Olympiakos Pireus, PAOK Soluň a AEK Atény a o čtyři než YB Bern. Posun na 15. místo tak nadále zůstává nepravděpodobný.

Pokud se tuzemské kluby nedokážou do elitní patnáctky vrátit, v přespříští sezoně budou hrát poháry jen ve čtyřech a přijdou o jedno místo v kvalifikaci Ligy mistrů. Do prestižní soutěže by šel pouze šampion, zbylou trojici by čekala Evropská konfederační liga, která bude mít premiéru od příštího ročníku. V sezoně 2021/22 do ní půjdou dva z pěti českých zástupců, první dva celky z domácí ligy čeká kvalifikace Ligy mistrů a jeden tým pak Evropská liga.