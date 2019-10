Česko se k solidárnímu přebírání migrantů nepřipojí, řekl Hamáček

Lucemburk - Česko nepodpoří návrh na dobrovolné přebírání migrantů, s nímž přišly čtyři země Evropské unie ve snaze odlehčit Itálii a Maltě a pomoci migrantům zachráněným ve Středozemním moři. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček před pracovním obědem s kolegy z unijních zemí, který je věnován diskusi o budoucím přístupu k migraci. Návrh, který unijní země vyzývá k dočasné solidaritě, je podle Hamáčka pozvánkou pro migranty a cestou k novým povinným kvótám.

Členové vlád během oběda mají na stole návrh, s nímž koncem září přišlo Německo, Francie, Itálie a Malta. Jejich iniciativa vyzývá další unijní země, aby se zapojily do provizorního dobrovolného systému, který má odlehčit dvojici jihoevropských zemí zahlcených uprchlíky a pomoci v záchraně životů.

"Je to pro nás začátek cesty k tomu, aby tento materiál přešel do povinného režimu a nahradil současné dublinské nařízení, což Česká republika nemůže akceptovat," řekl českým novinářům Hamáček s odkazem na současný azylový systém, na jehož reformě se státy EU marně snaží shodnout již od vrcholu migrační krize.

Cílem návrhu je zabránit opakování situace, při níž v minulých měsících nemohly u Itálie přistát lodě se zachráněnými migranty. Iniciátoři návrhu očekávají, že získají podporu až desítky dalších států. Při předběžném projednávání mezi diplomaty se k návrhu s připomínkami pozitivně stavělo Řecko či Španělsko, naopak ze strany Maďarska či Polska zazněl nesouhlas. Podle Hamáčka dávají nyní najevo odpor i některé severské státy a návrh nemá podporu většiny unijních zemí.

Český ministr prohlásil, že Praha hodlá místo akceptování dobrovolného systému nabídnout finanční pomoc pro země, z nichž migranti proudí, a přispět k posílení ochrany hranic.

"Je potřeba důsledně uplatňovat návratovou politiku," uvedl Hamáček, podle něhož zatím nefungují dohody o navracení migrantů bez práva na azyl do zemí, odkud do Evropy zamířili. Pomoci by podle něho mohlo například i posílení libyjské pohraniční stráže.