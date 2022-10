Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem o dalších 20 dní

Praha - Česká republika prodlouží kontroly na státní hranici se Slovenskem o dalších 20 dní. Původně platily do 8. října, nově tomu tak bude do 28. října včetně. Schválila to dnes vláda, oznámil na tiskové konferenci vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Doposud podle Rakušana opatření přineslo jasné výsledky, trend ukazuje, že příliv migrantů klesá, uvedl. Zmínil hlavně počty zadržených převaděčů. Dodal, že od neděle nastoupí k ostraze hranic se Slovenskem i 80 vojáků. Mají posílit policisty a celníky.

Podle dosavadních údajů policisté od počátku kontrol prověřili přes 145.000 lidí, odhalili zhruba 1450 migrantů a zajistili 39 převaděčů. Na Slovensko vrátili zhruba 450 migrantů a podmínky pro vstup podle nich nesplnilo přes 500 lidí.

Minulý týden česká policie uvedla, že od začátku letošního roku zajistili policisté na území republiky téměř 12.000 migrantů. Výrazně to překračuje čísla z roku 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. V minulých letech také policie zadržovala řádově jednotky či nižší desítky převaděčů ročně.

V návaznosti na Česko minulý týden zahájilo kontroly na hranicích se Slovenskem také Rakousko. Slovensko v sobotu nasadilo hlídky na čtyři vybrané hraniční přechody s Maďarskem, posílilo i společné policejní hlídky, které pracují v Maďarsku v příhraničí se Slovenskem.