Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem do 12. prosince

Praha - Vláda dnes prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem do 12. prosince, tedy o 45 dní. Vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS), který na tiskové konferenci hovořil o prodloužení o 15 dní, upřesnilo ministerstvo vnitra. Kontroly kvůli přílivu hlavně syrských běženců zavedlo Česko na hranicích se Slovenskem na konci září. Původně měly skončit v pátek, podle Fialy však situace jejich prodloužení vyžaduje.

"Vláda prodloužila o dalších 45 dní opatření, které zavedla kvůli prudkému nárůstu nelegální migrace, zvýšené přeshraniční aktivitě organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU. Kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem tak budou probíhat až do 12. prosince 2022," uvedlo vnitro v tiskové zprávě. O prodloužení kontrol o 45 dnů informoval i úřad vlády.

Vláda dnes kontroly prodloužila o 15 dní, tedy do 12. listopadu, podle části evropského nařízení, které umožňuje zavést ochranu hranic neprodleně, dalších 30 dní pak budou kontroly fungovat podle jiné části nařízení, uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler. O vyhlášení kontrol podle této části je ale třeba Evropskou komisi informovat předem. Celková doba kontrol může podle této části trvat až půl roku, ve výjimečných případech pak maximálně dva roky. Důvody znovuzavedení kontrol a další informace předložené Českem nyní budou předmětem konzultací mezi členskými státy EU.

"Je to opatření, které neděláme rádi, ale ta situace to vyžaduje," řekl na tiskové konferenci po jednání vlády Fiala. Kontroly podle něj snížily nelegální migraci. "Opatření musí být v platnosti tak dlouho, jak bude potřeba," uvedl premiér. "V první chvíli, kdy to situace umožní, se budeme snažit, aby hranice byly opět otevřeny," dodal Fiala.

Minimálně 15 dnů budou policistům na hranicích pomáhat desítky vojáků a celníků. "Volný pohyb osob v rámci Schengenu je výdobytek mojí generace, o který nechceme přijít. Prodloužení je dílčí a krátkodobé řešení, které je ale v tuto chvíli nezbytné pro ochranu bezpečnosti v České republice. Tuto dobu využijeme k jednání jak se slovenskou stranou, tak na unijní úrovni," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Od počátku kontrol do dnešního rána policisté na hranicích se Slovenskem zkontrolovali 773.063 lidí, při tranzitní nelegální migraci odhalili 5482 migrantů. ČTK to řekl mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Policisté podle něj také zadrželi 74 převaděčů. Za posledních 24 hodin policisté zkontrolovali přes 37.000 lidí, objevili 212 běženců.

Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes něj pokračovat do dalších států EU. Cesta vede přes Maďarsko a Srbsko. Místopředseda vláda pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) novinářům před jednáním vlády řekl, že se situace koordinuje i na evropské úrovni.

Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se podle pohraniční agentury Frontex meziročně zvýšil o 170 procent. V prvních devíti měsících letošního roku bylo na vnější hranici EU zadrženo 228.000 běženců bez povolení, což bylo nejvíce za toto období od roku 2016. Počet běženců, kteří vstoupili do EU nelegálně, se od ledna do konce září zvýšil meziročně o 70 procent. Nejvyšší nárůst vykazuje právě balkánská trasa a pak státy východního Středomoří, kde se počty zvýšily o 118 procent.