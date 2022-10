Česko představí ministrům EU plány k reformě migrační politiky, řekl Rakušan

Lucemburk - České předsednictví v Radě Evropské unie při dnešním jednání unijních ministrů vnitra představí partnerům návrh k reformě azylové a migrační politiky, který hledá rovnováhu mezi solidaritou a zodpovědností. Při příchodu na schůzi to řekl český ministr vnitra Vít Rakušan. Dalším stěžejním bodem jednání v Lucemburku je nárůst počtu migrantů přicházejících po tzv. balkánské trase. Rakušan v tomto směru zdůraznil potřebu spolupráce se Srbskem.

"České předsednictví představí pokrok v této sféře (azylové a migrační politiky) a hlavním bodem našeho návrhu je najít rovnováhu mezi solidaritou a zodpovědností," řekl ministr. "Představíme našim kolegům naše nápady v této otázce," dodal.

Jednání o společném zvládání imigrace v EU dlouhodobě váznou, přičemž hlavním kamenem úrazu je otázka podpory zemí, které jsou migračním vlnám vystaveny nejvíce. Rakušan minulý měsíc avizoval, že české předsednictví před dnešní radou předloží členským zemím návrh, který počítá s "dobrovolnou flexibilní solidaritou".

Detaily o plánu dnes ráno neposkytl, podobně jako eurokomisařka Ylva Johanssonová, která si pochvalovala, že "věci postupují dobrým tempem". Server EU Observer na začátku měsíce napsal, že český plán hovoří o "mechanismu povinné, ale flexibilní solidarity". Ten by dával členským zemím možnost rozhodnout se, jak pomoci zemi potýkající se s velkým počtem žadatelů o azyl, státy by ovšem nějakou formu podpory musely nabídnout.

Významným bodem dnešního jednání bude také vývoj kolem migrantů přicházejících do EU ze Srbska a dalších balkánských zemí, který zvyšuje napětí mezi členskými zeměmi a přináší zavádění kontrol na vnitřních hranicích unie. Podle webu Politico situace vyvolává v EU znepokojení, přičemž pozornost se obrací především k Srbsku, které na rozdíl od unie umožňuje bezvízový vstup lidem z Indie nebo některých afrických zemí.

"Srbsko nám musí pomoci," řekl novinářům Rakušan. Avizoval přitom cestu české delegace do Srbska.

Komisařka Johanssonová nechtěla ukazovat pouze na Srbsko a hovořila o sérii jednání s "partnery" na západním Balkáně, která je plánovaná na následující týdny. Na otázku, proč vytíženost balkánské trasy roste právě nyní, když vízová politika Srbska platí řadu let, neměla jasnou odpověď. Odmítla však, že by Brusel za vývojem viděl využívání migrace v podání Ruska.

Napětí aktuálně roste také mezi Českem a Slovenskem poté, co česká vláda ve snaze zastavit příliv migrantů zavedla kontroly na společné hranici. Výsledkem je mimo jiné spor kolem vracení migrantů zachycených po nelegálním vstupu do Česka. Podle slovenského ministra vnitra Romana Mikulce ČR nedodržuje takzvanou readmisní dohodu a vysazuje migranty na hranici, aniž by čekala na slovenskou reakci.

Po příjezdu do Lucemburku Mikulec řekl, že problém nelze vyřešit bilaterálně a že je potřeba diskuse na úrovni EU. "Naším řešením je přísná ochrana vnější hranice Schengenu... Náš vzkaz našim kolegům bude velmi silný," dodal.