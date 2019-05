Česko před předsednictvím EU vážně zvažuje pořízení nové budovy

Do nové budovy by se od počátku příštího roku mohli stěhovat čeští diplomaté působící v Bruselu. Šestipatrový kancelářský dům v blízkosti unijních institucí (na snímku ze 14. května 2019), o jehož pořízení podle informací ČTK Česko vážně uvažuje, bude dostatečně velký, aby zvládl rozšíření českého diplomatického zastoupení kvůli blížícímu se českému předsednictví EU v první polovině roku 2022. Kromě zastoupení země při EU by se tam mělo přestěhovat například také české velvyslanectví v Belgii.

Brusel - Do nové budovy by se od začátku příštího roku mohli stěhovat čeští diplomaté působící v Bruselu. Šestipatrový kancelářský dům v blízkosti unijních institucí, o jehož pořízení podle informací ČTK Praha vážně uvažuje, bude dostatečně velký, aby zvládl rozšíření českého diplomatického zastoupení kvůli blížícímu se českému předsednictví EU v první polovině roku 2022. Kromě zastoupení země při EU by se tam mělo přestěhovat například i české velvyslanectví v Belgii.

"Hledáme řešení, které by bylo co nejúspornější," potvrdil záměr ministr zahraničí Tomáš Petříček. Nová budova podle něj nejen zajistí odpovídající zázemí pro předsednickou roli České republiky, ale také umožní českým diplomatům a dalším odborníkům lepší fungování v "hlavním městě EU" do budoucna.

Na českém zastoupení při EU nyní v Bruselu působí více než 100 lidí. Pokud by Česko své předsednictví řešilo podobným způsobem jako ve druhé polovině roku 2018 Rakušané, narostl by počet diplomatů asi na dvojnásobek. Přesné plány toho, jak si Česká republika své vedení Evropské unie představuje, ale zatím v Praze teprve vznikají a premiér Andrej Babiš opakovaně mluví o potřebě co nejúspornějšího řešení.

Cena za kancelářskou budovu s nižší čtyřpodlažní bytovou částí se podle zjištění ČTK zatím pohybuje kolem 25 milionů eur (přes 642 milionů Kč). Jednání s prodávající stranou ovšem stále nebyla definitivně uzavřena. Česká strana chce znát další detaily například ohledně přesného technického stavu budovy a podobně, které ještě cenu ovlivní. Ministerstvo financí už ale s přípravami nákupu předběžně souhlasilo.

Diplomaté přitom uvádějí, že za 15 let by se měla investice do nového domu Česku vrátit a přinést v té chvíli asi 50 milionů Kč navíc. Země totiž mimo jiné ušetří na nájemném či nákladech na potřebné rekonstrukce budov, které jsou nyní v Bruselu využívány.

Budova z roku 1999, která prošla v roce 2012 rekonstrukcí, stojí v bruselské "evropské čtvrti" na rohu ulic Rue de Tréves a Rue de Toulouse, naproti mají své velvyslanectví Maďaři. Oblast je jen pár kroků od Evropského parlamentu a v blízkosti Evropské komise i sídla Evropské rady, kde rokují právě zástupci členských států unie. O možnosti dům získat se jedná přibližně od února, premiér Babiš si komplex prohlédl 10. dubna, kdy byl v Bruselu na summitu EU.

Stávající dům v Rue Caroly, kde velvyslanectví při EU působí od začátku své existence, by měl být prodán. Budova českého bilaterálního velvyslanectví v Belgii v bruselské čtvrti Ixelles Česku zůstane a celá se bude využívat pro služební byty. Z ní by se do nových prostor měla přestěhovat i bruselská pobočka Českého centra a v nové budově by mohly najít domov například i zastoupení krajů či další české instituce, jejichž sídla jsou nyní roztroušena po různých bruselských adresách.