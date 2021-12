Česko pošle na pomoc Polsku kvůli migrační krizi ženijní specialisty

Praha - Česko pošle na pomoc Polsku kvůli migrační krizi na hranicích s Běloruskem především ženijní specialisty. ČTK to dnes potvrdilo ministerstvo obrany, bližší informace před projednáním na vládě nechtělo komentovat. Vláda v demisi návrh projedná dnes odpoledne, poté musí mandát schválit poslanci i senátoři. Do Polska by podle něj mohlo zamířit až 150 vojáků na 180 dnů. Deník N upozornil na to, že součástí jednotky budou i průzkumníci. Náklady na misi byly odhadnuty na 86 milionů korun.

Polsko čelí migračnímu tlaku na hranicích s Běloruskem od jara, krize se ale vystupňovala na podzim. Varšava, pobaltské země a další unijní státy obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím bloku. Minsk se tak podle nich mstí za sankce, které EU na režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana to popírá.

Podobně návrh na vyslání ve vládním materiálu, který má ČTK k dispozici, zdůvodňuje i ministerstvo obrany. Běloruské politické vedení se podle něj snaží organizací migrace narušit jednotu EU. Pomoc Polsku podle obrany v důsledku posílí i ochranu ČR a dalších zemí.

Česká jednotka by měla mít v Polsku za úkol podporovat polské síly, monitorovat hranici a zajistit ženijní práce na hranici. Vojáci by tak mohli stavět nebo opravovat hraniční bariéry nebo budovat komunikace. "Čeští vojáci nebudou plnit úkoly bezprostředně související se zadržováním migrantů a další manipulací s nimi," uvádí dokument.

Podle materiálu polská pohraniční stráž od začátku roku eviduje asi 40.000 pokusů o nelegální překročení polsko-běloruské hranice. Na pomoc pohraniční stráže a policii na 400 kilometrů dlouhou hranici polská vláda poslala asi 15.000 vojáků. "Pokusy o její nelegální překročení často probíhají za přímé účasti běloruských silových složek, což situaci dále eskaluje. Migrantům mimo jiné poskytují vybavení k poškození a překonání plotu či je na polské území přímo silou vytlačují," dodal dokument.

Do Polska už přijelo 155 britských a 150 estonských vojáků. Od prosince do dubna mají plnit ženijní a průzkumné úkoly.

Pomoc Polsku Česko nabídlo opakovaně, naposledy tak dopisem učinil prezident Miloš Zeman. V reakci na něj Polsko pomoc odsouhlasilo.