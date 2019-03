Praha - Ministerstvo vnitra letos pošle do zahraničí na pomoc uprchlíkům a státům čelícím migračním tlakům 150 milionů korun. Peníze zamíří do ohnisek migrační krize na Blízkém východě a v severní Africe a také do balkánských států, které leží na jedné z migračních tras do Evropy. Podpora by měla omezit důvody pro migraci do Evropy, řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání vlády, na kterém kabinet návrh schválil.

"Loni byly migrační toky do Evropské unie nejnižší za pět let, ale nijak situaci nepodceňujeme a snažíme se pomáhat na místě v oblastech, odkud uprchlíci odcházejí, abychom zabránili velkým migračním tokům," řekl Hamáček. Jako jeden z příkladů pomoci zmínil příspěvek pro ministerstvo vnitra Severní Makedonie na opravu hlídkového vrtulníku pro tamní bezpečnostní složky.

Česko posílá v posledních letech do zemí nejsilněji postižených migrací peníze prostřednictvím programu Pomoc na místě. Snaží se tak poskytnout uprchlíkům důstojnější životní standard především v mimoevropských zemích. Koncepci schválila vláda v roce 2015, tedy v době nejsilnější migrační krize v Evropě, kterou se později podařilo snížit. "Situace však nadále zůstává křehká a možnost opakování scénáře z předchozích let, zejména s přihlédnutím na trvající nestabilitu v evropském příhraničí, nelze zcela vyloučit," uvedlo vnitro v předkládací zprávě.

Letos chce ČR darovat 50 milionů neziskovým organizacím, které je použijí na obnovu či výstavbu infrastruktury, na projekty podporující udržitelné živobytí a ochranu žen a dětí a na boj proti nelegální migraci v Mali, Nigeru, Čadu, Maroku a Libyi. Dalších deset milionů má dostat Itálie na další projekty v severní Africe.

Ze zemí Blízkého východu jsou podle ministerstva pro Česko prioritní Jordánsko, kde se počet registrovaných syrských uprchlíků rovná devíti procentům populace, a Libanon. Na zlepšení životních podmínek, vzdělávání a rekvalifikaci migrantů v těchto státech chce vnitro poslat 40 milionů. Dar 25 milionů má Česko poskytnout Severní Makedonii na technické vybavení a infrastrukturu jejího azylového a migračního systému. Dalších 25 milionů má být rezerva.