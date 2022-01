Česko poslalo Polsku připomínky k dohodě o dole Turów

Praha - Česká republika dnes odeslala do Varšavy připomínky k navrhované úpravě smlouvy o polském hnědouhelném dole Turów. V České televizi to řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Nedořešené otázky podle něj nespíš budou záležet na dohodě premiérů obou zemí. O úpravě smlouvy tento týden jednala v Polsku ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Obce v českém příhraničí už několik let bojují proti rozšíření dolu Turów. Obyvatelé se obávají ztráty zdrojů pitné vody, zvýšeného hluku i prašnosti.

Dokument odeslaný dnes do Polska podle Půty připomínkovali experti z ministerstva životního prostředí, České geologické služby a Libereckého kraje. "Já věřím, že pokud polská strana, polská vláda tu mezinárodní dohodu chce uzavřít, tak má teď nejlepší příležitost to udělat," řekl Půta. Poslední věci, které ve sporu o důl Turów zatím nejsou dořešené, budou podle něj nejspíš na dohodě premiérů Česka a Polska.

O úpravě smlouvy o polském hnědouhelném dole Turów jednala v úterý ve Varšavě ministryně životního prostředí Hubáčková s polskou ministryní klimatu a životního prostředí Annou Moskwovou. Podrobnosti k několikahodinové diskusi o dokumentu, který má stanovit kompenzace škod, které provoz dolu působí na českém území, Hubáčková nesdělila. Moskwová ve středu ráno v polském rozhlasu uvedla, že pokud se česká vláda s Polskem dohodne na podmínkách smlouvy, Česko rychle stáhne žalobu, kterou poslalo k Soudnímu dvoru EU.

Soudní dvůr EU loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit těžbu v dole Turów. To Poláci odmítají a zpochybňují i dopady na české území. Loni v září tak Varšavě Soudní dvůr EU uložil pokutu půl milionu eur denně (12,2 milionu korun), kterou však Polsko neplatí. Mluvčí unijní exekutivy dnes oznámil, že Polsko promeškalo první lhůtu k zaplacení pokuty. Evropská komise proto nyní vyhodnotí, ze kterých fondů by pokutu v řádu desítek milionů eur Varšavě strhla. Brusel pak Varšavu uvědomí a ta bude mít deset dní na vyjádření. Poté Brusel částku strhne.

Důl Turów zásobuje uhlím elektrárnu, která je v jeho blízkosti a která je na polském trhu důležitým producentem elektrické energie.