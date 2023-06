Česko podle Pavla s Ruskem konvenčně neválčí, čelí ale jeho informační válce

Praha - Česko není v konvenční válce s Ruskem, je ale součástí jeho informační války. Cesta k ruské agresi na Ukrajině byla dlouhodobě připravovaná a koordinovaná v informačním prostoru, řekl dnes prezident Petr Pavel na konferenci Média a Ukrajina, kterou pořádá Český rozhlas. A právě dnešní konference je podle rozhlasu zřejmě důvodem, proč od rána čelí jeho weby masivnímu hackerskému útoku.

Prezident zmínil, že zdroje informací jsou při jakékoliv vojenské agresi prvním cílem útočníků, odstřižení lidí od informací totiž může pomoci k úspěchu. V souvislosti s letošním 100. výročím pravidelného rozhlasového vysílání u nás vyzdvihl svobodu slova a zmínil, jakými způsoby je i blízko českých hranic omezována. "Ukazuje se, jak může být svoboda slova ve válce zneužita proti těm, kteří na ni nejvíc spoléhají a s její ochranou a prosazováním to myslí nejupřímněji," uvedl.

Česko podle Pavla není s Ruskem v tradiční válce, která se vede konvenčními zbraněmi. Je ale součástí informačního konfliktu. "Válka se vede i v myslích lidí," uvedl. Bojuje se podle něj o veřejné mínění, o to, zda lidé budou odlišovat oběť a agresora, zda státy dokážou své chování obhajovat před svými občany, ale i o to, zda si napadená země udrží vůli a odhodlání bránit se a věřit ve vítězství.

Na konkrétních výrocích ruského prezidenta Vladimira Putina dokládal Pavel to, že ruská agrese na Ukrajinu byla dlouhodobě připravovaná a koordinovaná v informačním prostoru. Putin podle něj Rusům vštěpoval identitu oběti a ohrožení. Rusy také přesvědčoval, že Ukrajina není samostatnou zemí a národem, takže není důvod, aby si zachovala suverenitu, řekl Pavel.

Zdroje informací jsou podle něj při jakékoliv vojenské agresi prvním cílem, podotkl Pavel. "Když agresor odřízne lidi od informací, vystaví je tápání a nejistotě," vysvětlil. Odstřižení lidí od televize, rozhlasu či mobilního signálu znamená, že se stanou závislými na informacích od těch, kteří ovládají daný prostor. Může to pak být klíčem k úspěchu, doplnil.

Pavel řekl, že Ukrajinu je nutné dál podporovat na všech úrovních od humanitární přes finanční až po poskytování vojenského materiálu. Vyslovil se pro udržování ekonomického a politického tlaku na Rusko a úsilí o to, aby co nejvíc zemí agresi odsoudilo a jednoznačně označilo Rusko za viníka války. Vyslovil se pro pokračování protiruských sankcí a jejich důslednější vymáhání.

V závěru projevu Pavel ocenil práci zpravodajů, především těch válečných. "Vaše zprávy a reportáže jsou nástrojem k tomu, jak společnost může vzdorovat mýtům a dělat informovaná rozhodnutí," uvedl. Za práci jim poděkoval a popřál hodně úspěchů. Pavlův předchůdce na Hradě Miloš Zeman novináře obvykle ostře kritizoval.

Weby Českého rozhlasu i zpravodajský server iROZHLAS.cz jsou od rána nedostupné, potýkají se s masivním DDoS útokem. Veřejnoprávní rozhlas dal útok do souvislosti právě s dnešní konferencí o médiích a Ukrajině. Podle Pavla útok ukazuje, jak moc protivníkům vadí objektivní informace o konfliktech.

Výsledky ukrajinské protiofenzivy nepovažuje Pavel za zklamání

Pavel nepovažuje dosavadní výsledky ukrajinské protiofenzivní operace za zklamání. Rusko mělo dlouhý čas na přípravu a Ukrajina zatím nenasadila všechny připravené síly, řekl Pavel na dnešní konferenci. Vyslovil se pro to, aby Severoatlantická aliance nyní přislíbila Ukrajině zahájení procesu jejího začlenění do NATO poté, co skončí válka s Ruskem.

Někdejší vysoký představitel české armády i NATO Pavel připomněl, že už před začátkem ukrajinské protiofenzivy nabádal k opatrnosti. "Neoznačoval bych to za zklamání, bylo zřejmé, že protiofenziva půjde do velmi dobře připravené obrany," uvedl. Rusko podle něj mělo několik měsíců na budování zátarasů či přípravu zásob. "Jít do takto připravené obrany ve chvíli, kdy jsou síly víceméně vyrovnané, není vůbec jednoduchá věc," dodal.

V úvodu protiofenzivy podle něj ukrajinské síly testují, jaká je obrana a kde jsou možnosti uspět. "To, co přijde, bude asi zásadnější, Ukrajina ještě nenasadila všechny síly, které na protiofenzivu připravila," řekl Pavel. Považuje za nutné, aby odborníci to odborníci dokázali vysvětlovat tak, aby nepolevovala podpora Ukrajiny.

V souvislosti s pozváním Ukrajiny do NATO Pavel řekl, že ve chvíli pokračujícího konfliktu by to bylo "trochu plácnutím do vody". "Měli bychom se držet reálných možností. Členské země říkají, že v okamžiku, kdy bude válka u konce, tak zahájíme proces začlenění. To je mnohem férovější, racionálnější a pro Ukrajinu silné vyjádření," konstatoval. Doufá, že takového vyjádření se Ukrajina dočká na červencovém summitu NATO ve Vilniusu.