Zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec přicházejí 23. září 2019 v New Yorku do sídla OSN.

Zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec přicházejí 23. září 2019 v New Yorku do sídla OSN. ČTK/Zápotocký Aleš

New York - Česko plní závazky klimatické konference z roku 2015, na klimatickém summitu OSN ale mluvit nebude na rozdíl od zemí, které je nedodržují, řekl Babiš. Šéf OSN António Guterres řekl při zahájení summitu, že když nezměníme způsob života, riskujeme život samotný. Švédská aktivistka Greta Thunbergová v emotivním projevu kritizovala státníky za jejich nečinnost v boji se změnami klimatu.

Česko podle Babiše dodržuje klimatické závazky, ostatní ale ne

Česká republika na dnešním klimatickém summitu OSN hovořit nebude, ačkoli dodržuje závazky z pařížské klimatické konference z roku 2015. Dnes to novinářům v newyorském sídle OSN řekl český premiér Andrej Babiš, který poukázal na to, že naopak země, které sliby neplní, dnes prostor ke stanovení dalších klimatických výzev dostaly.

"Česko plní závazky klimatické konference z roku 2015, na klimatickém summitu OSN ale hovořit nebude na rozdíl od zemí, které je nedodržují," řekl Babiš. "Nám bylo řečeno, že pokud budeme mít nějaký velice ambiciózní projev, tak prostor dostaneme, pokud ne, tak ho nedostaneme," vysvětlil.

Generální tajemník OSN António Guterres, který dnešní summit svolal, již předem vyzval představitele států, aby místo vzletných slov během projevů předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Na klimatickém summitu mělo vystoupit asi 60 světových vůdců, včetně britského premiéra Borise Johnsona a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Vzhledem k citlivému tématu, kterým je uhlí, nicméně nedostali prostor ani lídři zemí, jako je například Japonsko či Austrálie. Japonský ministr životního prostředí ale informace, že Japonsko na konferenci nemůže vystoupit, odmítl. Tokio podle něj dostalo pozvánku, nicméně premiér Šinzó Abe se akce nemohl zúčastnit.

Jak poznamenala britská BBC, státy jako Čína a Indie dnes v New Yorku prostor dostaly i navzdory tomu, že patří mezi největší znečišťovatele na světě. Podobně i Rusko. Vystoupila rovněž i německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země má s plněním klimatických cílů problémy. Emise CO2 se zemi daří snižovat ve všech sektorech s výjimkou dopravy, kde zůstávají prakticky na úrovni roku 1990. V energetice, která zůstává dlouhodobě kvůli uhelným elektrárnám největším znečišťovatelem, mezi lety 1990 a 2017 klesly o 29,6 procenta. Berlín však minulý týden schválil balíček opatření ke snížení emisí CO2, který přijde na 50 miliard eur (1,3 bilionu Kč) do roku 2023.

"Jsme seriózní stát a politici, proto mluvíme v konkrétních číslech," vysvětlil Babiš. "Slíbit něco do roku 2050 určitě není problém, ale my máme závazky z roku 2015 z Paříže a tam je na tom Česko velice dobře," dodal český premiér.

"Je důležité, abychom si řekli, jak jednotlivé státy plní závazky z pařížské konference. Velice málo států má výsledky. Paradoxně zástupci těchto států budou dnes vystupovat a hovořit o dalších výzvách, které ale neplní," řekl premiér.

Zdůraznil, že Česko má jasný plán, jak oproti roku 1990 snížit do roku 2050 emise o 80 procent. "Schválili jsme to jako vláda, máme to spočteno, máme jasný plán. Je důležité, aby závazky následovaly i jiné státy, i mimoevropské," řekl.

Babiš rovněž poznamenal, že globální problém není jen o klimatu, ale že je mimo jiné potřeba dodržovat vodu v krajině či vysazovat stromy. Poznamenal, že Česko chce prozatím vysadit deset milionů stromů a výhledově až miliardy.

Odmítavě český premiér reagoval na možnost zřízení mezinárodního fondu na boj s klimatem, ze kterého by čerpaly chudší země, jak navrhují mimo jiné Indie nebo Čína.

"Nevidím důvod, proč bychom přispívali. My budeme potřebovat desítky, možná stovky miliard, abychom řešili klimatické změny u nás. Musíme transformovat energetiku, investovat do jádra, vysadit až 18 miliard stromků, zadržovat vodu v krajině," uvedl.

Výsadbu stromů považuje český ministr životního prostředí Richard Brabec za úžasné adaptační opatření. "Stromy jsou nejlepší klimatizační jednotky, výrobci kyslíku a jímají oxid uhličitý," řekl Brabec. K dalším českým závazkům zmínil investici do restrukturalizace energetiky přibližně 12 miliard eur do roku 2030. Uvedl také, že na snížení emisí do roku 2050 má Česko konkrétní scénář s revolučními změnami.

"To třeba znamená, že na silnicích už nebude jezdit jediné auto na benzin či naftu, možná dokonce ani na CNG, protože to je samozřejmě také emisní zdroj. Všechno bude elektrifikováno, změní se zemědělství, průmysl, některé oblasti zcela zaniknou, protože samy o sobě prostě nemohou snížit emise CO2," dodal Brabec s tím, že to znamená mimo jiné konec uhelných elektráren a dalších energetických zdrojů využívajících fosilní paliva.

Guterres: Když nezměníme způsob života, riskujeme život samotný

Když nezměníme způsob života, riskujeme život samotný. Při zahájení dnešního klimatického summitu v New Yorku to prohlásil generální tajemník OSN António Guterres. Po šéfovi OSN vystoupil i 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Světové vůdce ve velmi emotivním projevu zkritizovala za jejich nečinnost, pokud jde o boj se změnami klimatu.

Generální tajemník OSN, který summit od New Yorku svolal, ve své řeči vyjmenoval hned několik katastrof, které zemi zasáhly za poslední měsíce, a zdůraznil rovněž, že letošní červenec byl vůbec nejteplejším měsícem v historii. "Ledovce tají, kvůli suchu vznikají lesní požáry, pouště se rozšiřují, bouře jsou mnohem silnější a více smrtící," zmínil Guterres a směrem ke státníkům vzkázal, že lidé chtějí vidět "konkrétní činy". "Máme povinnost zastavit klimatickou krizi, čas se krátí, ale ještě není příliš pozdě," dodal.

"To je všechno špatně. Neměla bych tu být, měla bych být ve škole, na druhé straně oceánu," řekla během své předem připravené řeči mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. "Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství," dodala třesoucím se hlasem. Mladí lidé ale podle ní již začínají "rozumět zradě" politiků. Světové vůdce vyzvala, aby okamžitě jednali a řekla: "Budeme vás sledovat."

Thunbergová začala již před více než rokem pravidelně v pátek protestovat u švédského parlamentu. Svou činností inspirovala vznik studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), v jehož rámci studenti místo pátečního vyučování stávkují a požadují důraznější postup proti zhoršování životního prostředí.

"Jestliže nás necháte na holičkách, nikdy vám to neodpustíme," vzkázala mladá Švédka světovým vůdcům. "Změna ale přichází, ať se vám to líbí, nebo ne," uzavřela.

Guterres již dříve vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Motto dnešní konference OSN zní "Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát.

"Příroda je naštvaná. A klameme sami sebe, když si myslíme, že můžeme oklamat přírodu, protože příroda vždycky udeří zpátky," prohlásl dnes šéf OSN. "Všechno něco stojí a nejvíce nás stojí nedělat nic. Nejvíce nás stojí dotovat umírající průmysl fosilních paliv, stavět více a více uhelných elektráren a popírat, co je naprosto jasné, a sice že jsme v hluboké klimatické díře a abychom se dostali ven, musíme nejdřív přestat kopat," dodal Guterres.