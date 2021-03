Česko podalo milion dávek vakcín, velké rozvolnění nelze čekat

Praha - Zdravotníci v České republice dosud podali víc než milion dávek vakcín proti covidu-19. Aspoň jednu dávku očkování dostalo přes 700.000 lidí, skoro 300.000 obyvatel má po dvou potřebných dávkách očkování ukončené. Vakcínu dostávají přednostně senioři nad 70 let a zdravotníci, očkují se i učitelé. V tempu očkování ale Česko mezi státy Evropské unie pokulhává. Od dubna by se mohla registrace k očkování otevřít i pro další věkové skupiny či klíčové profese. I když epidemie v posledních dnech zpomaluje, nemocnice zůstávají dál přetížené, a vláda proto žádné výrazné rozvolnění na konci března nechystá. Počet hospitalizovaných s koronavirem by mohl podle zdravotnických statistiků začít klesat příští týden.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes novinářům řekl, že minimálně jednu dávku očkování dostalo přes 55 procent lidí nad 80 let a přes 60 procent lékařů. Své pacienty k vakcinaci registruje podle něj víc než 63 procent ordinací praktiků. Mohou očkovat i pacienty, kterým dosud nebylo 70 let, pokud mají víc nemocí nebo jim kvůli jejich zdravotnímu stavu hrozí těžký průběh covidu.

Kvůli stále enormnímu zatížení nemocnic, zvláště jednotek intenzivní péče, nelze čekat výrazné uvolnění protiepidemických opatření ani po 21. březnu, kdy mělo po třech týdnech skončit přísné omezení volného pohybu. Blatný zmínil jen případné rozšíření pohybu za účelem sportu či rekreace z hranice katastru obce na celý okres. O dalším uvolnění chce vláda diskutovat až po Velikonocích, tedy začátkem dubna.

Mezitím ve firmách, podnicích i úřadech pokračuje povinné testování, pozitivita testů se zatím pohybuje mezi jedním a dvěma procenty. Jde zhruba o stejný výsledek jako v plošném antigenním testování populace. Zachycených pozitivních případů jsou řádově stovky, uvedl Blatný, podle Hospodářské komory testy odhalily tisíce nakažených. Celkově se povinnost týká asi tří milionů pracovníků. Firmám stát doporučuje používat buď samotesty, nebo uzavřít smlouvu s praktickým lékařem, aby zaměstnanci nezahlcovali odběrová místa pro veřejnost.

V nemocnicích je nyní téměř 9000 lidí s covidem, téměř dva tisíce z nich jsou v těžkém stavu. Snížit počet hospitalizovaných na zhruba třetinu současného stavu je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška možné zhruba do poloviny dubna. "V tuto chvíli epidemie stagnuje, až začíná klesat," uvedl. Reprodukční číslo, tedy počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je 0,9. Rychlost šíření viru zvyšuje nakažlivější britská mutace.

Ve čtvrtek přibylo v Česku přes 11.000 potvrzených případů nemoci covid-19, což je zhruba o čtvrtinu méně než před týdnem. Očkováno bylo ve středu i čtvrtek každý den rekordních víc než 44.000 lidí, celkový počet aplikovaných dávek tak přesáhl jeden milion. V přepočtu vykázaných očkování je Česko v EU sedmé od konce, vede Malta. Ve světě nejrychleji očkuje Izrael.

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že umožní zdravotnickým zařízením podávat pacientům s covidem lék ivermektin podle uvážení lékaře. Jako experimentální léčba bude ale vyžadovat informovaný souhlas pacienta, nemůže být součástí standardní péče. Účinnou látku ivermektin obsahuje v Česku registrovaný lék ve formě masti na kožní onemocnění i veterinární léky proti parazitům. Ministerstvo minulý týden povolilo používání jeho tabletové formy. Dostupný je jenom na lékařský předpis. Pacientům ho začala podávat například Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Její lékaři odmítají kritiku léčiva. Varují ale před jeho užíváním bez konzultace s lékařem, při předávkování hrozí poškození některých orgánů.

Od pondělí se mění takzvaná cestovatelská mapa, která ukazuje aktuální pravidla pro příjezd z ciziny do Česka. Maďarsko, Švédsko a ostrov Madeira se po víkendu přesunou mezi tmavě červená území s největším rizikem koronavirové nákazy, návrat z těchto zemí tak bude obtížnější. Při návratu z nejvíce rizikových států je povinný test před cestou do ČR, po příjezdu musejí cestující absolvovat karanténu. Po pěti dnech si mohou udělat druhý PCR test, který v případě negativního výsledku umožní karanténu ukončit. Do této kategorie patří menší část členských států EU včetně Slovenska a také většina mimounijních zemí, například i Británie.