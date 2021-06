Česko odeslalo Polsku návrh mezivládní dohody o dolu Turów

Praha - Česko dnes do Polska odeslalo návrh mezivládní dohody o hnědouhelném dolu Turów. Na twitteru to uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Smlouva obsahuje podmínky, jejichž plnění Česko po Polsku chce před i po případném stažení žaloby podané k Soudnímu dvoru EU. Ve čtvrtek začne jednání.

Minulý týden kabinet Brabcovi a ministru zahraničí Jakubu Kulhánkovi (ČSSD) dal za úkol sjednat mezivládní dohodu. Zároveň vláda uložila vládnímu zmocněnci pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martinu Smolkovi, aby navrhl penále Polsku ve výši pět milionů eur (zhruba 127 milionů korun) denně kvůli tomu, že v rozporu s uloženým předběžným opatřením bezodkladně nezastavila těžbu hnědého uhlí v dole.

Na úterním jednání sněmovního výboru pro životní prostředí Smolek uvedl, že Soudní dvůr EU by neměl stanovit penále dříve než za několik týdnů. Polsko dostane lhůtu pro vyjádření, zároveň ho má motivovat jednat s Českem o podmínkách budoucí dohody.

Co se týče smlouvy, měla by podle Brabcova dřívějšího vyjádření obsahovat mimo jiné povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka či na posílení vodního zdroje Uhelná, na což je Česko připraveno žádat 40 až 50 milionů eur (1,02 až 1,27 miliardy korun).

Polsko podle českého návrhu bude muset poskytovat veškeré dostupné informace o dopadech těžby, o protifiltrační stěně v dole, výstavbě zemního valu nebo monitoringu.

Součástí dohody by měla být také možnost, aby Polsko vpouštělo české odborníky k pravidelným kontrolám situace, řekl minulý týden Smolek na jednání sněmovního zahraničního výboru.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Soud EU v květnu Polsku na žádost České republiky nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole nedaleko českých hranic. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale veřejně oznámil, že Polsko nařízení nedodrží, neboť by pro jeho zemi mělo velmi negativní důsledky.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů.